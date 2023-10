Powstaje 12 pakiet sankcji; rośnie nerwowość na Kremlu

Drobiazgi, które denerwują

Państwa bałtyckie chcą też zablokowania usług informatycznych dla rosyjskich firm. Estonia zabiega o całkowite embargo handlowe. To co może wyjątkowo zaniepokoić Kreml to informacja o zamrożonych aktywach. Według EUobserver prace nad wykorzystaniem zamrożonych rosyjskich aktywów przyspieszyły.

Kreml już zdenerwowały propozycje Litwy. Jak pisze Euobserver, wileńskie zalecenia dotyczące „zniszczenia rosyjskiego potencjału przemysłowego” rozciągnęły się na „dziesiątkach stron drobiazgów” m.in. grzejników centralnego ogrzewania, gwoździ, nakrętek, guzików, igieł do szycia, części do szwalni, nici dziewiarskich.

Sądząc po reakcji Kremla, nie są to jednak wcale „drobiazgi”. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ wyśmiała wprawdzie litewską listę, ale poruszenie tego tematu świadczy, że jeżeli litewskie propozycje przejdą, to zbudowany na imporcie zachodnich maszyn i materiałów rosyjski przemysł lekki znajdzie się w bardzo trudnym położeniu.

Orban murem za Rosją

Swojego zachowania nie zmieniają natomiast Węgry - największy orędownik rosyjskich interesów w Unii. Prorosyjski rząd Victora Orbana obiecuje nie dopuścić do udzielenia przez UE pomocy finansowej Ukrainie, dopóki węgierski bank znajduje się na ukraińskiej liście „sponsorów wojny”. Ale nawet po jego wykreśleni problemy pozostają. Zdaniem EUobservera Budapeszt chce, aby z listy skreślono także niektóre osoby, a Kijów dał gwarancję, że taka sytuacja się nie powtórzy.

Według Bloomberga w 12 pakiecie mogą się znaleźć też: zakaz importu rosyjskich diamentów i nowe środki zapobiegające obchodzeniu istniejących ograniczeń. Lista towarów objętych zakazem eksportu do Rosji zostanie rozszerzona.