Policyjne narkotesty dają fałszywe wyniki? Z analiz wynika, że dzieje się to często

Od razu wdrożone zostały stosowne procedury. - Policjant jednego z wydziałów ruchu drogowego garnizonu śląskiego, który w trakcie szkolenia został poddany badaniom na urządzeniu AguilaScan i uzyskał pozytywny wynik testu na obecność środków odurzających, był zawieszony w czynnościach służbowych. Po uzyskaniu wyniku laboratoryjnego z badania krwi funkcjonariusza, który nie potwierdził wskazań AguilaScan, policjant został przywrócony do służby – poinformował Onet Zespół Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Komendant wojewódzki policji w Katowicach, nadinsp. Roman Rabsztyn, polecił później kierownictwu wydziału kontroli tej jednostki "dokonać stosownych ustaleń, mających na celu zbadanie zagadnienia w zakresie użytkowania wskazanego urządzenia przez wszystkie jednostki organizacyjne garnizonu śląskiej policji, które na swoim wyposażeniu posiadają analizator do wykrywania narkotyków i ich metabolitów w ślinie Aquila Scan WDTP-10".

12 stycznia 2022 roku do kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych policji garnizonu śląskiego wysłano pismo, by przeanalizować działanie tych narkotestów w ostatnim czasie. KWP w Katowicach nadzoruje pracę 32 komend powiatowych i miejskich oraz autostradowego komisariatu policji. 29 z nich ma to urządzenie od przynajmniej 2-3 lat. Zarządzono, by przeanalizować jego działanie w ciągu ostatnich miesięcy.

W niektórych komendach błędne odczyty wykazano w ponad 80 proc. badań.

Z dokumentów, które przeanalizował Onet, wynika między innymi, że w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie aż 66 proc. testów, które wyszły pozytywnie, okazało się niepotwierdzonych. W KMP w Gliwicach na dwa przypadki pozytywne testów na obecność środków odurzających oba okazały się wadliwe. W Mysłowicach było zaś 33 proc. mylnych testów (dwa na sześć niepotwierdzone). Z kolei w Katowicach wszystkie badania w warunkach poniżej 14 st. C pokazywały wynik nieważny.

W Piekarach Śląskich w 2021 r. przeprowadzono 94 badania, z czego w 9 wypadkach był wynik pozytywny, w 3 przypadkach został później niepotwierdzony – a więc w 33,3 proc. W Rybniku było to 50 proc. – od maja 2021 do stycznia 2022 r. przeprowadzono 57 badań, w 16 przypadkach wynik był pozytywny, a potem w ośmiu przypadkach niepotwierdzony. W Zabrzu także wyszło 50 proc. pozytywnych testów niepotwierdzonych, w Żywcu – 66 proc., w Siemianowicach był tylko jeden przypadek pozytywny, ale również niepotwierdzony. Rekordzistką okazała się KMP w Cieszynie, gdzie od lipca do 31 grudnia 2021 r. na 17 pozytywnych testów aż 14 okazało się potem niepotwierdzonych. To 82 proc. Najmniej wadliwych badań wyszło w KMP w Chorzowie – na pięć pozytywnych testów, tylko jeden okazał się fałszywy.