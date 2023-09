Niemcy. Rząd Olafa Scholza szuka sposobów na ograniczenie imigracji

Rząd Olafa Scholza zdaje sobie sprawę, że tak dalej być nie może i szuka rozpaczliwie sposobów rozwiązanie problemu. Na stole są obecnie dwie propozycje. Pierwsza dotyczy rozszerzenia listy krajów uznanych za bezpieczne w tym sensie, że osoby z tych krajów starające się o azyl mogą zostać odesłane do domu po otrzymaniu decyzji odmownej. Na liście tej są obecnie takie kraje, jak Ghana, Senegal, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Macedonia Północna, Albania, Kosowo i Czarnogóra. Do tego grona dołączyła właśnie Gruzja oraz Mołdawia.

Górna granica liczby azylantów jedynym skutecznym rozwiązaniem?

Znajdujące się w rękach Zielonych MSZ odrzuca wszelkie propozycje rozszerzenia tej listy np. o Tunezję, z której terytorium wyruszają do Europy przez Morze Śródziemne setki nielegalnych imigrantów, niemal codziennie.

Czytaj więcej Komentarze Tomasz Krzyżak: Dyskretny urok imigracji wciąż kusi PiS Jarosław Kaczyński wraz z całym PiS-em obiecywali całkowity szlaban dla jakichkolwiek imigrantów, a także zero pomocy dla tych, których podrzucają Putin z Łukaszenką. I choć rząd straszy uchodźcami , to jednocześnie otwiera na oścież drzwi dla innych cudzoziemców.

Drugi pomysł rządu Scholza dotyczy zwiększenia deportacji osób, które nie uzyskały w Niemczech azylu i nie mają na to szans. Takich osób jest w tej chwili niemal 280 tys. i zdecydowana większość z nich posiada tzw. Duldung, czyli decyzję o odroczeniu deportacji.

W MSW trwają dyskusje nad szczegółami przeprowadzenia całej operacji. W mediach mowa jest o tym, że osoby deportowane nie miałyby być wcześniej informowane o przymusowym wydaleniu i trafić do samolotów, a więc niejako z łapanki. Miałoby to zapobiec ich ukrywaniu się. Takie rozwiązanie wzbudza spory sprzeciw. Nie wiadomo też, jak długo miałaby trwać cała operacja, biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach deportowano rocznie kilkanaście tysięcy osób.

– Dyskutowane przez rząd rozwiązania nie zmniejszą liczby azylantów w Niemczech – tłumaczy „Rzeczpospolitej” prof. Werner Patzelt, politolog z Drezna. Jego zdaniem jednym ze skutecznym rozwiązań byłoby ustanowienie górnej granicy liczby azylantów. Takie propozycje składają od lat politycy CDU/CSU. Bawarska CSU postulowała bezskutecznie takie rozwiązanie w czasach, gdy była członkiem koalicji rządowej Angeli Merkel. Chodziło wtedy o limit 200 tys. azylantów rocznie. CDU wraca obecnie do tego pomysłu, licząc, że uda się go przeforsować w Bundestagu. Rzecz w tym, że wprowadzenie limitu wymagałoby zmiany art. 16a ustawy zasadniczej gwarantującego prawo do azylu osobom prześladowanym z powodów politycznych. Na to się nie zanosi, gdyż do zmiany konstytucji potrzebna jest większość dwu trzecich Bundestagu.