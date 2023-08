Potwierdza to mec. Kamila Ferenc z Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Jej zdaniem za upowszechnienie takiej interpretacji przepisów aborcyjnych odpowiada właśnie FEDERA. – Fundacja stworzyła cały system, umożliwiający pacjentkom w kryzysie psychicznym egzekwowanie prawa do legalnej aborcji. Dzwoniąc do fundacji, dostają namiary do psychiatrów i instrukcje, jak zwrócić się do szpitali. Często pomagamy im w pisaniu wniosków – wylicza.

Zaznacza, że najczęściej przyczyną pogorszenia zdrowia psychicznego kobiety jest informacja o poważnych wadach płodu. – W przeszłości takie ciąże przerywały się z przesłanki, wykreślonej wyrokiem TK – dodaje.

Przoduje szpital w Oleśnicy

O tym, że przesłanka dotycząca zdrowia psychicznego umożliwiła wzrost liczby aborcji, świadczyłby też geograficzny rozkład zabiegów. W 2021 r. aż 82 aborcje wykonano w woj. dolnośląskim. To tam znajduje się szpital w Oleśnicy, którego pracownicy wprost mówią, że dokonują zabiegów z uwagi na zagrożenie dla psychiki. I mają ku temu coraz mocniejsze podstawy prawne. Przybywa analiz, zgodnie z którymi przesłankę, mówiącą o zagrożeniu dla zdrowia kobiety można tak właśnie interpretować.

Na takim stanowisku stoi rzecznik praw obywatelskich, pod koniec lipca zaś do jego biura wpłynęło pismo rzecznika praw pacjenta, z którego wynika, że „aborcja ze względu na zagrożenie zdrowia psychicznego matki jest legalna”. Podobnie uznał niedawno Komitetu Bioetyki PAN, który podkreślił też, że „wymagane jest tylko jedno orzeczenie właściwego lekarza specjalisty o zagrożeniu życia lub zdrowia kobiety”. Na dniach może pojawić się dokument, mogący mieć jeszcze większy wpływ na stosowanie prawa aborcyjnego. Na ukończeniu są prace zespołu ds. opracowania wytycznych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży, powołanego w MZ. W wytycznych ma znaleźć się fragment, dotyczący zdrowia psychicznego.

Protest proliferów

Jak już pisaliśmy, powołanie zespołu przez ministra zdrowia zostało ostro oprotestowane przez organizacje pro-life. „Stop poszerzaniu przesłanek aborcyjnych” – napisał Instytut Ordo Iuris w petycji do ministerstwa. Powołał się w niej na zbiorczą analizę prac naukowych, z której ma wynikać, że „aborcja nie tylko nie jest lekarstwem na problemy psychiczne matki, ale wręcz może je pogłębić”.