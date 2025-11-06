Reklama
Brodka dołącza do Lem Universum

W kwietniu 2026 roku publiczność w trzech polskich miastach weźmie udział w niezwykłym widowisku artystycznym: „Lem Universum” — pierwszym spektaklu audiowizualnym inspirowanym twórczością Stanisława Lema. Do projektu dołącza Brodka — jedna z najbardziej oryginalnych artystek polskiej sceny muzycznej, co otwiera nowy rozdział w historii projektu.

Publikacja: 06.11.2025 14:53

Foto: mat. prasowe

Patronat Rzeczpospolitej

„Lem Universum” to podróż przez cyberświaty — immersyjne doświadczenie łączące elektronikę, animację i narrację literacką. Publiczność zanurzy się w futurystycznym świecie inspirowanym wizjami autora Cyberiady i Bajek Robotów, gdzie muzyka staje się kodem, a dźwięk — językiem między człowiekiem i maszyną.

Brodka to wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, reżyserka klipów, producentka oraz artystka konceptualna, która tyle samo uwagi poświęca warstwie muzycznej, tekstowej, jak i wizualnej. Brodka redefiniuje się na nowo z każdym kolejnym albumem, czerpiąc z rocka alternatywnego, popu, elektroniki oraz muzyki gór, w której wyrosła – opracowała własny niepowtarzalny, bezkompromisowy styl. W warstwie muzycznej Brodka zaprezentuje autorskie interpretacje inspirowane motywami z twórczości Lema. Artystka współtworzy premierowy utwór z producentem 2K88 (Przemysławem Jankowiakiem) — jednym z najbardziej oryginalnych twórców polskiej elektroniki, pełniącym rolę music leada i sound designera projektu. Ich wspólna wizja połączy alternatywną energię Brodki z eksperymentalną elektroniką 2K88, tworząc wielowymiarowy, emocjonalny pejzaż dźwiękowy.

Integralną częścią spektaklu będą cyfrowe wizualizacje inspirowane światem Daniela Mroza, przeniesione w nowy kontekst współczesnych technologii wizualnych. Publiczność zobaczy, jak klasyczne motywy retrofuturystyczne zyskują nowy wymiar — w ruchu, świetle i przestrzeni. Całość dopełnią fragmenty prozy Lema w wykonaniu wybitnych lektorów, prowadzące widzów przez filozoficzne i futurystyczne rozważania autora.

„Lem Universum” to eksperyment artystyczny, gdzie literatura, muzyka i technologia łączą się w jedno widowisko totalne. To także refleksja nad przyszłością człowieka w świecie sztucznej inteligencji — w czasach, gdy pytania, które Lem zadawał pół wieku temu, brzmią aktualniej niż kiedykolwiek.

Trasa „Lem Universum” 2026:

•Gdańsk/Sopot — ERGO ARENA — 17 kwietnia 2026
•Warszawa — COS Torwar — 22 kwietnia 2026
•Katowice — Spodek — 26 kwietnia 2026

Organizatorem projektu jest endorfina events — agencja z ponad 15-letnim doświadczeniem, znana z tworzenia widowisk na największych polskich arenach, m.in. Światło i MRock oraz Beksiński.Live, nagrodzonego złotem w międzynarodowym konkursie BEA.

Bilety dostępne na eBilet.pl

Patronat Rzeczpospolitej

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

