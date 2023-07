Niemcy: zbiorowy kwaterunek uchodźców łamie prawa człowieka

Zakwaterowanie w dużych schroniskach oznacza dla uchodźców nowe niebezpieczeństwa, co prowadzi do pogorszenia, zamiast do poprawy ich stanu. „Jest to sprzeczne z przepisami prawa europejskiego" – uważa Kluth. Podkreśla, iż zdaje sobie sprawę i rozumie, że w niektórych sytuacjach możliwości zakwaterowania uchodźców są ograniczone. „Ale małe mieszkania są jedynym rozwiązaniem” – mówi.

Izolacja uchodźców

Duże wspólne lokale istnieją jego zdaniem głównie po to, by kontrolować uchodźców. „Nie ma innego przekonującego powodu, by umieszczać dużą liczbę ludzi w ciasnych pomieszczeniach, niezależnie od ich statusu pobytowego i indywidualnych potrzeb” – przekonuje Junghans. Ich sytuacja staje się poza tym trudniejsza, ponieważ schroniska znajdują się z dala od centrów miast. W ten sposób uchodźcy są przestrzennie i społecznie odseparowani od reszty społeczeństwa.

Zamiast dużych komunalnych miejsc zakwaterowania, należy zorganizować zdecentralizowane, bezpieczne zakwaterowanie w dzielnicach mieszkalnych miast i gmin. Ponadto sensowne jest zniesienie obowiązku przebywania w ośrodkach recepcyjnych po wstępnej fazie procedury azylowej.

Ponadto należy wprowadzić przepisy określające minimalne standardy i przeprowadzać regularne inspekcje – apelują niemieccy prawnicy.