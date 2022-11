Z naszych informacji z kręgów rządowych wynika, że rozpatrywanych jest kilka możliwości budowy systemy alarmowania cywilów w przypadku wrogiego ataku. Uwzględniają one wzory ukraińskie i izraelskie. Dzisiaj system alertów RCB nie jest w stanie szybko zareagować.

Reklama

O możliwości powiadamiania o atakach rakietowych na Ukrainie dla mieszkańców wschodnich regionów kraju wspomniał w RMF FM szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. – Wykorzystanie informacji o prowadzeniu zmasowanego ostrzału jest przedmiotem prac – powiedział, ale nie podał szczegółów.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne AP: W Polsce narasta lęk przed wojną po incydencie w Przewodowie Associated Press w korespondencji z Polski pisze o tym, że po śmierci dwóch obywateli Polski, po spadnięciu pocisku na Przewodów, w pobliżu granicy Polski z Ukrainą, w kraju narasta obawa przed wojną.

– Sądzę, że byłoby to przydatne. Chciałabym otrzymywać takie powiadomienie wraz z zaleceniami, jak powinniśmy się zachować – skomentowała dla Wirtualnej Polski Aneta Karpiuk, starosta hrubieszowska, gdzie leży Przewodów, w którym eksplozja rakiety zabiła dwie osoby.

Z ustaleń „Rz” wynika, że przedstawiciele administracji chcą wykorzystać doświadczenia ukraińskie. Mieszkańcy tego kraju otrzymują powiadomienia o alarmach na telefony, w których mają zainstalowaną specjalną aplikację.

Reklama

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Bezprecedensowe śledztwo po uderzeniu rakiety w Przewodowie. Zaangażowano najnowocześniejszy sprzęt Mazowiecki Wydział Zamiejscowy ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie będzie prowadził śledztwo w sprawie tragicznego zdarzenia we wsi Przewodów pod Hrubieszowem, gdzie we wtorek po południu spadł pocisk rosyjskiej produkcji, który zabił dwie osoby. Rozmiar czynności i zaangażowania służb i sprzętu jest wyjątkowy.

Nasi eksperci biorą pod uwagę opcję z nadawaniem komórkowym (ang. cell broadcast), czyli opartą na usłudze polegającej na rozsyłaniu informacji (przypominających SMS-y) do abonentów sieci znajdujących się w zasięgu jednej stacji bazowej BTS. Są one grupowane tematycznie i nadawane na osobnych kanałach. Takie rozwiązanie funkcjonuje w Izraelu oraz USA. – Słabością jest to, że nie wszystkie aparaty byłyby w stanie odbierać takie informacje – słyszymy od osoby, która uczestniczy w pracach nad nowym systemem powiadamiania.

Innym rozwiązaniem jest możliwość instalacji w telefonie specjalnej aplikacji. Mogą one zadziałać tylko w sytuacji, gdy smartfon jest podłączony do internetu (a to, jak wiadomo, nie zawsze jest możliwe np. na Ukrainie). W tym przypadku rozpatrywane jest wykorzystanie aplikacji mObywatel (dzisiaj może się w niej znaleźć np. portfel z dokumentami). Teraz z aplikacji takiej korzysta ok. 8 mln Polaków. – Wystarczy dodać zakładkę bezpieczeństwo, aby otrzymywać odpowiednie powiadomienia – mówi nasz rozmówca. Miks cell broadcast z powiadomieniem SMS wprowadzają teraz np. Francja czy Nowa Zelandia.

Z projektu ustawy o ochronie ludności, który został przygotowany przez MSWiA, wynika, że resort chce zmusić obywateli do zainstalowania w telefonach aplikacji RSO (Regionalny System Ostrzegania). Umożliwia ona dostęp do komunikatów generowanych przez centra zarządzania kryzysowego oraz przez MSWiA. Aplikacja ta budzi kontrowersje, bo trzeba włączyć geolokalizację. Niektórzy eksperci wskazują, że służby w ten sposób mogą inwigilować użytkowników. Wskazują też na trudności z jej instalowaniem. Jak podaje MSWiA, do końca 2020 r. aplikację tę pobrało 944 tys. użytkowników.

Dlaczego szybkiego powiadamiania nie gwarantuje alert RCB? Zbyt długie są procedury podejmowania decyzji o wysyłce komunikatu: na początku RCB musi otrzymać odpowiedni wniosek np. od wojewody, starosty, Centrum Zarządzania Kryzysowego, na tej podstawie dyrektor RCB podejmuje decyzję, wiadomość jest redagowana i system ją generuje do określonego regionu kraju.

Osobnym problemem jest alarmowanie za pomocą syren. W przypadku zagrożenia mogą one zostać uruchomione na polecenie wojewody. Sęk w tym, że z tych urządzeń korzystają też ochotnicze straże pożarne do powiadamiania druhów, aby przybyli do strażnic. Zatem obywatel nie jest w stanie rozróżnić, który sygnał z syreny dotyczy rzeczywistego zagrożenia.