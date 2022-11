Marsz Niepodległości jest formą uczczenia obchodów Narodowego Święta Niepodległości, które ma formę przemarszu ulicami Warszawy. Trasa marszu wiedzie obecnie od ronda Romana Dmowskiego do Stadionu Narodowego. Tegoroczny Marsz ma rozpocząć się o godzinie 14:25.

Reklama

Marsz Niepodległości początkowo organizowany był przez Młodzież Wszechpolską i Obóz Narodowo-Radykalny - wówczas była to zazwyczaj niewielka, kilkusetosobowa demonstracja. O marszu zrobiło się głośno w 2010 roku, gdy manifestację próbowały zablokować organizacje lewicowe. W tamtym roku uczestników Marszu było ok. 2 tysięcy.

Od 2011 roku Marsz Niepodległości zaczęło organizować Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. W 2011 roku w Marszu miało wziąć już udział ok. 20 tysięcy osób (według organizatorów). Przebieg tamtej demonstracji był bardzo gwałtowny - na Placu Konstytucji uczestnicy Marszu próbowali przerwać kordon policji, na co policjanci zareagowali używając armatek wodnych i gazu. W odpowiedzi uczestnicy Marszu obrzucili policjantów kamieniami i petardami. Z kolei na rogu Nowego Światu i Krakowskiego Przedmieścia osoby z organizacji lewicowych, chcących zablokować marsz, zaatakowały policjantów. W związku z tymi wydarzeniami zatrzymano ok. 210 osób.

Do starć uczestników Marszu Niepodległości z policją dochodziło też w kolejnych latach. W 2013 roku uczestnicy Marszu podpalili instalację "Tęcza" przy Placu Zbawiciela, a także zaatakowali jeden z warszawskich squatów. W 2014 roku do starć agresywnych uczestników Marszu z policją doszło w okolicach Ronda Waszyngtona - rannych zostało wówczas 75 osób, w tym 51 policjantów. Zatrzymano 275 osób.



W 2017 roku wśród transparentów niesionych przez uczestników Marszu pojawiły się rasistowskie hasła takie jak "Europa będzie biała, albo nie będzie jej wcale" oraz "Biała Europa braterskich narodów".

Reklama

W 2018 roku, w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, w Marszu miało wziąć udział nawet 250 tys. osób. Marsz był współorganizowany przez rząd Mateusza Morawieckiego przy czym, de facto, zorganizowano dwa Marsze - "rządowy" pod nazwą "Dla Ciebie Polsko", za którym szedł "tradycyjny" Marsz Niepodległości.

W 2020 r. Marsz Niepodległości odbył się pomimo obowiązujących obostrzeń COVID-owych, które organizatorzy obeszli informując, że uczestnicy manifestacji będą poruszać się wyłącznie samochodami. Wbrew tym deklaracjom część uczestników Marszu poruszała się pieszo, a na jego trasie doszło do starć z policją - m.in. w rejonie Ronda De Gaulle'a. Na trasie Marszu podpalone zostało też obrzucone petardami i racami mieszkanie w jednej z kamienic przy Alei 3 Maja.



W 2021 roku Marsz zorganizowano w czasie kryzysu migracyjnego na granicy Polski z Białorusią. Władze obawiały się prowokacji, ale w czasie manifestacji nie doszło do poważnych incydentów. W Marszu miało wziąć udział - według organizatorów - ok. 150 tysięcy osób.

Tegoroczny Marsz Niepodległości odbywa się pod hasłem "Silny Naród Wielka Polska".



Reklama

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy jak oceniają Marsz Niepodległości organizowany przez środowiska narodowe w Warszawie 11 listopada.

Na tak zadane pytanie 43,4 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi "pozytywnie".

35,6 proc. ankietowanych stwierdziło, że ocenia Marsz Niepodległości "negatywnie".

21 proc. uczestników badania nie ma zdania w tej kwestii.



- Dobrze o marszu organizowanym przez środowiska narodowe częściej wypowiadają się mężczyźni (46%) niż kobiety (41%). Pozytywna ocena Marszu Niepodległości maleje wraz ze wzrostem wieku respondentów (61% - badani do 24 roku życia, 32% - badani, którzy skończyli 50 lat). O pochodzie środowisk narodowych dobrze wypowiada się co druga osoba (51%) z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz nieco niższy (48%) odsetek badanych z dochodem w przedziale 4001 – 5000 zł netto. Biorąc pod uwagę klasę miejscowości pozytywną opinię o Marszu Niepodległości najczęściej posiadają respondenci, których miejscem zamieszkania jest wieś (51%) - komentuje wyniki badania Adrian Wróblewski, dyrektor działu analiz w SW Research.

Reklama

Negatywne oceny Marszu przeważają wśród osób powyżej 50. roku życia (31,5 proc. ocenia go pozytywnie, 47,1 proc. negatywnie), Marsz Niepodległości negatywnie ocenia też większość respondentów z wykształceniem wyższym (34,1 proc. do 48,7 proc.). Odsetek osób oceniających Marsz Niepodległości negatywnie jest też wyższy od tych, oceniających go pozytywnie, wśród mieszkańców większych miast - w miastach od 200 tys. do 499 tys. stosunek ten wynosi 29,4 do 45,6 proc., w miastach powyżej 500 tys. - 33,4 proc. do 38,1 proc.

Z kolei najbardziej pozytywnie oceniają marsz ankietowani do 24 roku życia (60,5 proc. pozytywnie, 16 proc. negatywnie) i ankietowani w wieku 25-34 lata (56,1 proc. do 23,1 proc.). Najwięcej pozytywnych ocen Marszu jest też wśród ankietowanych z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym i zawodowym (odpowiednio: 51 do 25,9 proc. oraz 51,4 do 22,9 proc.) oraz wśród mieszkańców wsi (50,7 do 30,7 proc.).

Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 8-9 listopada 2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.