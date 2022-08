Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 182 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. 24 sierpnia Ukraina świętuje Dzień Niepodległości.

W rejonie orłowskim, 325 km na południe od Moskwy, do budynku urzędu, w którym pracują władze obwodu, wrzucono dwa koktajle Mołotowa. Do zdarzenia doszło około godziny 7:50. Jak wynika z wpisu, który opublikował na Telegramie gubernator obwodu, Andriej Kliczkow, drewniane drzwi do urzędu zostały lekko spalone od zewnątrz. Strażnik, który gasił pożar miał zostać ranny.

„Jeśli ktoś zdecydował się w ten sposób uczcić Święto Niepodległości Ukrainy, to powtarzam jeszcze raz – pomagaliśmy dotąd naszej armii uczestniczącej w operacji specjalnej i nadal będziemy pomagać” - czytamy. „Tak jak pomagaliśmy uchodźcom z Donbasu, nadal będziemy pomagać” - dodał Kliczkow i podkreślił, że „organy ścigania zajmą się tym incydentem”.