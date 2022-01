Zelenski był dziennikarzem pracującym w kilku stacjach należących do Wszechrosyjskiej Państwowej Kompanii Telewizyjnej i Radiowej. Pracował w kanałach Rossija-24, prowadził program informacyjny "Wiesti-Moskwa", a także talk-show w programie Rossija-1.

W ostatnich latach pracował w kanale kulturalnym Rossija-K.

"To wydarzyło się nagle. Był na wakacjach na Dominikanie i poczuł się źle. Lekarze próbowali go uratować, ale nie mogli. Według wstępnych ustaleń był to udar" - podało radio Wiesti-FM na swoim kanale w serwisie Telegram.

Wcześniej o śmierci Zelenskiego poinformował Aleksander Efimowicz, jego przelożony z telewizji Rossija-K. "Wieczny odpoczynek... W wieku 47 lat, nasz prezenter, Michaił Zelenski, zmarł" - napisał Efimowicz na Facebooku.