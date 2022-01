- Podsłuchiwanie, śledzenie innych to jest coś obrzydliwego moralnie. Niezależnie od tego to jest poważne przestępstwo, jak to się robi bezprawnie, a już bardzo poważne, jak to robi władza publiczna - powiedział w TVN24 prof. Włodzimierz Wróbel, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego.