Douglas Hammond został oskarżony o defraudację ponad 100 tys. dol. Przed sądem hrabstwa Eaton mężczyzna przyznał się do winy - podała gazeta "Lansing State Journal". Według oskarżenia, Hammond, który od stycznia 2014 r. do listopada 2019 r. był pastoremZboru Bożego w miejscowości Olivet (stan Michigan) w ciągu blisko sześciu lat ukradł z funduszy kościelnych 285 tys. dolarów.

Obrońca byłego pastora David Carter oświadczył, że jego klient przyznał się do winy, ponieważ "chciał postąpić słusznie".

- On zdaje sobie sprawę, że na wiele sposobów zawiódł swą rodzinę i kościół. Ma nadzieję, że jego rodzina i kościół pewnego dani przebaczą mu, ponieważ ze skruszonym sercem szuka przebaczenia - dodał prawnik w rozmowie z WSYM-TV.

Skarbniczka Zboru Bożego w Olivet, Yvonne Good, przekazała, że wspólnota nie jest zainteresowana komentowaniem sprawy.

Adwokat nie ujawnił, na co były już pastor przeznaczył zdefraudowane przez siebie pieniądze, powiedział jedynie, że w związku ze sprawą wystąpiło "wiele szczególnych okoliczności".

Z uwagi na obawy o stan zdrowia oskarżonego, wyrok w sprawie byłego pastora ma zapaść 9 czerwca 2022 r. - przekazała prokuratura hrabstwa Eaton.

Zbory Boże (Assemblies of God) to największa spośród zielonoświątkowych denominacji na świecie, w Stanach Zjednoczonych - druga co do liczby zrzeszonych w niej zielonoświątkowców po Kościele Bożym w Chrystusie. Według danych z 2020 r., Zbory Boże to siódma pod względem liczby wiernych społeczność chrześcijańska na świecie.