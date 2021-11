Uczestnicy demonstracji domagali się reform instytucji monarchii w kraju, wbrew orzeczeniu sądu, który stwierdził, że takie działania są ukrytą formą próby obalenia instytucji monarchii.



Organizowane przez młodych Tajów protesty rozpoczęły się w ubiegłym roku od wezwań do usunięcia z urzędu premiera Prayuth Chan-ocha, 66-letniego byłego przywódcy puczu. Z czasem stały się największym od dekad wyzwaniem dla monarchii.



W niedzielę protestujący w Bangkoku nieśli tabliczki z hasłami takimi jak "Nie dla absolutnej monarchii" oraz "Reforma nie jest likwidacją".



- Rosnąca władza królewska w ostatnich latach oddala Tajlandię od demokracji i zbliża do monarchii absolutnej - mówił jeden z protestujących po tym jak uczestnicy demonstracji doszli do ambasady niemieckiej w Bangkoku. - To walka, której celem jest, by w kraju panował ustrój, w którym wszyscy są równi - dodał.

Również w ubiegłym roku protest zakończył się pod ambasadą Niemiec w Tajlandii - w październiku uczestnicy podobnej demonstracji domagali się, by Niemcy przeprowadzili dochodzenie mające ustalić, czy król Maha Vajiralongkorn, który spędza dużo czasu w Niemczech, zawiaduje sprawami państwa przebywając poza jego granicami.



- Słowo "reforma" nie oznacza słowa "zniesienie" - mówił 25-letni Peeyawith Ploysuwan, jeden z uczestników protestu. - Władze chcą robić tylko to, co chcą, a ludzi o przeciwnych poglądach postrzegają jako złych... Jeśli społeczeństwo będzie tak funkcjonować, jak mamy się rozwijać? - pytał.

15 Tyle lat więzienia grozi w Tajlandii za obrazę majestatu

W Tajlandii monarchia jest silnie chroniona przepisami prawa. Za obrazę majestatu grozi w tym kraju do 15 lat więzienia. Od momentu wybuchu protestów w ubiegłym roku 157 jej uczestników usłyszało zarzuty z paragrafu chroniącego dobre imię monarchy.



Niedzielny protest zorganizowano po tym, jak Sąd Konstytucyjny orzekł w ubiegłym tygodniu, że wezwanie do reformy monarchii przez trzech przywódców protestów z sierpnia 2021 roku było niezgodne z konstytucją i stanowiło próbę obalenia monarchii.