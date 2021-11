Uczestnicy protestu trzymali wysoko w górze krzyże z wypisanymi na nich imionami zamordowanych kobiet.



Skandując "jesteśmy waszym głosem" organizatorzy protestu użyli megafonów, by wyczytać imiona zamordowanych kobiet. Marsz odbył się pod hasłem "Dzień martwych kobiet" i zorganizowano go dzień po obchodzonym w Meksyku Dniu Zmarłych.

Reuters podaje, że w proteście wzięło udział ok. 500 osób.

Między styczniem a wrześniem 2021 roku w Meksyku zamordowano 762 kobiety, co stanowi wzrost liczby morderstw kobiet o 5 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku - wynika z rządowych danych opublikowanych w październiku.

Od 2015 do 2020 roku liczba kobietobójstw w Meksyku wzrosła o 130 proc. co doprowadziło do licznych protestów, których uczestnicy domagali się od władz podjęcia pilnych działań, aby zahamować falę przemocy wobec kobiet.

Tymczasem minister ds. bezpieczeństwa Rosa Icela Rodriguez podkreślała przed środowym protestem, że liczba zabójstw kobiet zmniejszyła się między sierpniem i wrześniem. Mówiła też, że władze kraju otworzyły 73 centra dla kobiet, które padły ofiarą przemocy.

W marcu, w czasie protestu zorganizowanego w MIędzynarodowy Dzień Kobiet, nazwiska zamordowanych kobiet wypisano na barykadach wzniesionych przed siedzibą prezydenta Meksyku. W czasie tamtego protestu doszło do starć jego uczestników z policją.