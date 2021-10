Styczeń

Larry King - amerykański dziennikarz i publicysta (19 listopada 1933 - 23 stycznia 2021)

Czytaj więcej Wydarzenia Nie żyje Larry King W wieku 87 lat zmarł w Los Angeles Larry King, amerykański dziennikarz i publicysta, weteran mediów, osobowość telewizyjna, nagrodzony wieloma branżowymi nagrodami.

Larry King Angela George, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons

Luty

Chick Corea - amerykański pianista jazzowy i kompozytor (12 czerwca 1941 - 9 lutego 2021)

Czytaj więcej Kultura Zmarł Chick Corea, legenda jazzu Chick Corea, zdobywca 23 Nagród Grammy, amerykański pianista jazzowy i kompozytor, zmarł we wtorek. Miał 79 lat.

Chick Corea Tore Sætre, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Larry Flynt - amerykański wydawca, założyciel pierwszego na rynku amerykańskim czasopisma pornograficznego, „Hustler” (1 listopada 1942 - 10 lutego 2021)

Czytaj więcej Społeczeństwo Nie żyje Larry Flynt, założyciel "Hustlera" W wieku 78 lat zmarł Larry Flynt, założyciel magazynu "Hustler" i twórca imperium pornograficznego, sportretowany przez Woody'ego Harrelsona w filmie "Skandalista Larry Flynt".

Larry Flynt Toglenn, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Rush Limbaugh - amerykański konserwatywny komentator polityczny (12 stycznia 1951 - 17 lutego 2021)

Czytaj więcej Polityka USA: Nie żyje prawicowy komentator radiowy Rush Limbaugh W wieku 70 lat zmarł konserwatywny dziennikarz radiowy Rush Limbaugh. Od roku zmagał się z zaawansowanym rakiem płuc.

Rush Limbaugh Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons

Carlos Saúl Menem - argentyński prawnik i polityk, prezydent Argentyny w latach 1989–1999, najdłużej urzędujący prezydent w historii kraju (2 lipca 1930 - 14 lutego 2021)

Carlos Saúl Menem Presidencia de la Nación Argentina, Public domain, via Wikimedia Commons

Tom Moore - brytyjski wojskowy, uczestnik II wojny światowej i szlachcic. Znany z akcji charytatywnej, podczas której przed swoimi setnymi urodzinami przeszedł sto okrążeń wokół swojego domu, dzięki czemu zebrano ponad 30 milionów funtów dla wsparcia brytyjskiej służby zdrowia (30 kwietnia 1920 – 2 lutego 2021).

Czytaj więcej Świat Nie żyje kapitan Tom Moore. Miał koronawirusa W wieku 100 lat zmarł kapitan Tom Moore. W poniedziałek trafił do szpitala po uzyskaniu dodatniego wyniku testu na obecność koronawirusa. O śmierci kapitana poinformowały jego córki.

Christopher Plummer - kanadyjski aktor teatralny i filmowy (13 grudnia 1929 - 5 lutego 2021)

Czytaj więcej Wydarzenia Nie żyje Christopher Plummer Gwiazdor amerykańskiego kina zmarł w wieku 91 lat w swoim domu w Connecticut

Christopher Plummer MiamiFilmFestival, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons

Marzec

Hamed Bakayoko - premier Wybrzeża Kości Słoniowej (8 marca 1965 – 10 marca 2021)

Czytaj więcej Polityka Premier Wybrzeża Kości Słoniowej zmarł w Niemczech Premier Wybrzeża Kości Słoniowej, Hamed Bakayoko, zmarł w szpitalu w Niemczech - poinformował rząd afrykańskiego kraju.

Hamed Bakayoko Edesign, Public domain, via Wikimedia Commons

Zlatko Kranjčar – chorwacki piłkarz i trener (15 listopada 1956 - 1 marca 2021)

Zlatko Kranjcar Fars Media Corporation, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons

John Magufuli - prezydent Tanzanii (29 października 1959 – 17 marca 2021)

Czytaj więcej Polityka Prezydent Tanzanii John Magufuli nie żyje Prezydent Tanzanii John Magufuli zmarł w wieku 61 lat - poinformowała wiceprezydent Samia Suluhu Hassan. Dwa tygodnie temu Magufuli przestał pojawiać się publicznie.

John Magufuli Issa Michuzi / issamichuzi.blogspot.co.uk, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons

George Segal - amerykański aktor (13 lutego 1934 – 23 marca 2021)

Czytaj więcej Film Nie żyje aktor George Segal W wieku 87 lat zmarł nominowany do Oscara amerykański aktor George Segal.

Kwiecień

Idriss Déby - prezydent Czadu (18 czerwca 1952 - 20 kwietnia 2021)

Czytaj więcej Polityka Prezydent Czadu zginął od ran odniesionych na froncie Prezydent Czadu, Idriss Deby, zginął w wyniku obrażeń doznanych na linii frontu - poinformował rzecznik armii.

Idriss Deby Rama, CC BY-SA 2.0 FR , via Wikimedia Commons

Helen McCrory - brytyjska aktorka (17 sierpnia 1968 - 16 kwietnia 2021)

Czytaj więcej Film Nie żyje Helen McCrory, filmowa Narcyza Malfoy Aktorka Helen McCrory, znana z ról w serialu "Peaky Blinders" i trzech filmach o Harrym Potterze, zmarła na raka w wieku 52 lat - poinformował jej mąż, aktor Damian Lewis.

Helen McCrory Siebbi, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Bernard Madoff - amerykański finansista, twórca piramidy finansowej znanej jako Piramida Madoffa (29 kwietnia 1938 - 14 kwietnia 2021)

Czytaj więcej Finanse Zmarł Bernard Madoff. Odsiadywał 150 lat za piramidę finansową Bernard Madoff, amerykański finansista odsiadujący wyrok 150 lat więzienia za stworzenie gigantycznej piramidy finansowej, zmarł w więzieniu. Miał 82 lata.

Bernard Madoff U.S. Department of Justice, Public domain, via Wikimedia Commons

Walter Mondale - były wiceprezydent USA (5 stycznia 1928 - 19 kwietnia 2021)

Czytaj więcej Polityka USA: Zmarł były wiceprezydent kraju. Miał 93 lata W wieku 93 lat zmarł Walter Mondale, były wiceprezydent USA w administracji Jimmy'ego Cartera, kandydat na prezydenta USA w 1984 roku - poinformowała rodzina polityka.

Walter Mondale Departament Stanu, materiały prasowe

Filip Mountbatten, książę Edynburga (10 czerwca 1921- 9 kwietnia 2021)

Czytaj więcej Społeczeństwo Wielka Brytania: Książę Filip, mąż Elżbiety II nie żyje Książę Edynburga, Filip, mąż królowej Elżbiety II nie żyje - poinformował Pałac Buckingham.

Książę Filip PolizeiBerlin, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Maj

Olympia Dukakis - amerykańska aktorka ( 20 czerwca 1931 - 1 maja 2021)

Czytaj więcej Film Zmarła Olympia Dukakis Laureatka Oscara za rolę we „Wpływie księżyca” miała 89 lat

Olympia Dukakis Montclair Film, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons

Max Mosley - brytyjski prawnik, w latach 1993–2009 prezes FIA (13 kwietnia 1940 - 23 maja 2021)

Czytaj więcej Rajdy Samochodowe Nie żyje były szef F1 Max Mosley W wieku 81 lat zmarł Max Mosley, były szef Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), organizacji zarządzającej Mistrzostwami Świata Formuły 1.

Sándor Puhl - węgierski sędzia piłkarski (14 lipca 1955 - 20 maja 2021)

Czerwiec

Donald Rumsfeld - były sekretarz stanu USA ( 9 lipca 1932 - 29 czerwca 2021)

Czytaj więcej Polityka Nie żyje Donald Rumsfeld W wieku 88 lat zmarł były sekretarz obrony USA w gabinecie prezydenta George’a W. Busha Donald Rumsfeld.

Donald Rumsfeld Scott Davis, U.S. Army, Public domain, via Wikimedia Commons

Benigno Aquino - były prezydent Filipin (8 lutego 1960 - 24 czerwca 2021)

Czytaj więcej Polityka Były prezydent Filipin nie żyje. Miał 61 lat W wieku 61 lat zmarł były prezydent Filipin Benigno Aquino, syn dwojga znanych działaczy prodemokratycznych. Aquino był prezydentem Filipin w latach 2010-2016.

John McAfee - amerykański programista i przedsiębiorca, założyciel firmy McAfee ( 18 września 1945 - 23 czerwca 2021)

Czytaj więcej Biznes Ludzie Startupy John McAfee znaleziony martwy. Życie jak film John McAfee, ekscentryczny milioner będący pionierem branży antywirusowej, został znaleziony martwy w celi hiszpańskiego więzienia.

John McAfee Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Lipiec

Robert Downey Sr - amerykański aktor (24 czerwca 1936 - 7 lipca 2021)

Czytaj więcej Film Nie żyje Robert Downey Sr. W wieku 85 lat zmarł znany scenarzysta i reżyser filmowy Robert Downey Sr.

Dilip Kumar - indyjski aktor (11 grudnia 1922 - 7 lipca 2021)



Czytaj więcej Film Zmarł Dilip Kumar, legenda Bollywood. Miał 98 lat W wieku 98 lat, w Bombaju, zmarł Dilip Kumar, jedna z pierwszych wielkich gwiazd Bollywood.

Jovenel Moise - prezydent Haiti (26 czerwca 1968 - 7 lipca 2021)

Czytaj więcej Przestępczość Prezydent Haiti zamordowany we własnym domu Prezydent Haiti, Jovenel Moise został zamordowany w swoim własnym domu - poinformował p.o. premier kraju.

Jovenel Moise Office of U.S. Ambassador to U.N., Public domain, via Wikimedia Commons

Kurt Westergaard - duński rysownik, karykaturzysta (13 lipca 1935 - 14 lipca 2021)

Czytaj więcej Społeczeństwo Zmarł duński karykaturzysta, który narysował Mahometa Zmarł duński karykaturzysta, Kurt Westergaard, którego karykatura, przedstawiająca proroka Mahometa w turbanie w kształcie bomby, która wywołała oburzenie i antyduńskie wystąpienia w świecie arabskim w pierwszej dekadzie XXI wieku - informuje AP.

Kurt Westergaard De Balie, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons

Sierpień

Siergiej Kowalow - radziecki i rosyjski naukowiec, działacz na rzecz praw człowieka (2 marca 1930 - 9 sierpnia 2021)

Czytaj więcej Świat Nie żyje Siergiej Kowalow. Testament epoki dysydentów W Moskwie zmarł jeden z najbardziej znanych obrońców praw człowieka Siergiej Kowalow. W ojczyźnie atakowany i opluwany, nigdy nie zmienił swych poglądów na wolność jednostki i prawo.

Siergiej Kowalow Skilpaddle, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons

Gerd Müller - niemiecki piłkarz, grał na pozycji środkowego napastnika. Mistrz Świata 1974 i Mistrz Europy 1972 (3 listopada 1945 - 15 sierpnia 2021)

Czytaj więcej Piłka nożna Nie żyje Gerd Müller W wieku 75 lat zmarł były reprezentant Niemiec i piłkarz Bayernu Monachium Gerd Müller

Gerd Müller Christophe95, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Michael Nader - amerykański aktor (19 lutego 1945 - 23 sierpnia 2021)

Czytaj więcej Wydarzenia Nie żyje Michael Nader, Dexter z „Dynastii” Aktor zmarł na raka w swoim domu w Kalifornii. Miał 76 lat.

Jacques Rogge - były przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego ( 2 maja 1942 - 29 sierpnia 2021)

Czytaj więcej Sport Nie żyje były prezydent MKOl Jacques Rogge Jacques Rogge, który przez 12 lat pełnił funkcję prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, zmarł w wieku 79 lat.

Charlie Watts - brytyjski muzyk rockowy, perkusista zespołu The Rolling Stones (2 czerwca 1941 - 24 sierpnia 2021)

Czytaj więcej Kultura Nie żyje perkusista The Rolling Stones W wieku 80 lat zmarł Charlie Watts, perkusista The Rolling Stones.

Charlie Watts Siebbi, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons

Wrzesień

Jean-Paul Belmondo - francuski aktor (9 kwietnia 1933 - 6 września 2021)

Czytaj więcej Film Nie żyje Jean-Paul Belmondo W wieku 88 lat zmarła gwiazda francuskiego kina Jean-Paul Belmondo.

Jean-Paul Belmondo Keystone/Hulton Archive, Public domain, via Wikimedia Commons

Abd al-Aziz Buteflika - algierski polityk, minister spraw zagranicznych w latach 1963–1979, prezydent Algierii w latach 1999–2019 (2 marca 1937 - 17 września 2021)

Czytaj więcej Polityka Nie żyje Abdelaziz Buteflika W wieku 84 lat zmarł były prezydent Algierii Abdelaziz Buteflika. Miał 84 lata.

Abd al-Aziz Buteflika Magharebia, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons

Jimmy Greaves - angielski piłkarz, napastnik. Mistrz świata z roku 1966 (20 lutego 1940 - 19 września 2021)

Abimael Guzman - peruwiański filozof, wykładowca i terrorysta (3 grudnia 1934 - 11 września 2021)

Czytaj więcej Polityka Nie żyje Abimael Guzman, założyciel Świetlistego Szlaku Zmarł przywódca Świetlistego Szlaku, peruwiańskiej organizacji terrorystycznej z lat 80. i 90. Miał 89 lat.

Jane Powell - amerykańska piosenkarka, tancerka i aktorka (1 kwietnia 1929 w Portlandzie, - 16 września 2021)

Czytaj więcej Kultura Nie żyje wielka gwiazda Hollywood. Jane Powell miała 92 lata Jane Powell zmarła w swoim domu w Wilton w stanie Connecticut, w wieku 92 lat

Jane Powell, zdjęcie z 1952 roku Wikimedia Commons/Domena Publiczna

Michael K. Williams - amerykański aktor (22 listopada 1966 w Nowym Jorku - września 2021)

Czytaj więcej Film Nie żyje aktor Michael K. Williams, Omar Little z "Życia ulicy" Michael K. Williams, aktor znany z roli Omara Little, budzącego strach przestępcy z serialu "Prawo ulicy", został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu w Nowym Jorku - podała nowojorska policjia.

Październik

Colin Powell - amerykański generał, były sekretarz stanu (5 kwietnia 1937 - 18 października 2021)

Czytaj więcej Dyplomacja Były sekretarz stanu USA nie żyje. Komplikacje po COVID Pierwszy czarnoskóry sekretarz stanu Colin Powell zmarł w wyniku komplikacji po COVID-19 - poinformowała na Facebooku jego rodzina. Powell miał 84 lata.

Colin Powell Russell Roederer, Public domain, via Wikimedia Commons

Bernard Tapie - francuski przedsiębiorca i polityk, parlamentarzysta krajowy i europejski, minister ds. miast ( 26 stycznia 1943 - 3 października 2021)

Czytaj więcej Świat Nie żyje francuski przedsiębiorca i polityk Bernard Tapie. Miał 78 lat W wieku 78 lat zmarł były francuski biznesmen, polityk krajowy i europejski, oraz właściciel klubu Olympique Marsylia Bernard Tapie.

Bernard Tapie Michaël Bemelmans, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

James Michael Tyler - amerykański aktor (28 maja 1962 - 24 października 2021)