Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez Fińskie Forum Biznesu i Polityki (EVA), niezależną organizację analityczną zajmującą się głównie polityką gospodarczą.



Dziś 32 proc. Finów uważa, że gwarancje bezpieczeństwa dawane przez NATO ochronią kraj przed militarną agresją

Finlandia w kwietniu 2023 roku, rok po rosyjskiej agresji na Ukrainę, została 31. państwem członkowskim NATO (rok później do NATO przystąpiła też Szwecja). Mająca długą na ok. 1 340 km granicę lądową z Rosją Finlandia zerwała tym samym z tradycyjną polityką neutralności w obawie przed agresywnymi działaniami Rosji i zagrożeniem militarnym, jakie kraj ten mógłby stanowić dla nordyckiego państwa.



Jesienią 2023 roku, kilka miesięcy po wejściu do NATO, w badaniu EVA 54 proc. Finów wyrażało przekonanie, że przynależność do Sojuszu jest na tyle silną gwarancją bezpieczeństwa, iż jest w stanie odstraszyć każdego przeciwnika przed agresją militarną na kraj należący do NATO.



Obecnie odsetek Finów, którzy wyrażają takie przekonanie, spadł do 32 proc.