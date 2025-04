W 2024 r. Jakubiak poinformował, że wykryto u niego chorobę nowotworową. W mediach społecznościowych relacjonował swoją walkę z rakiem. - Kiedy się pokazałem, że faktycznie schudłem ponad 20 kilogramów, posypały się tysiące komentarzy - co się stało, o co chodzi i dlaczego ja tak wyglądam. Wyglądam tak, ponieważ zdiagnozowano u mnie bardzo rzadki i bardzo ciężki do wyleczenia nowotwór. Coś, co w ogóle praktycznie nie występuje albo występuje u niecałego procenta ludzi na świecie - mówił na antenie „Dzień Dobry TVN” w wypowiedzi cytowanej przez Onet.

„Wpatrujemy się w krzesło jurorskie, na którym już nigdy nie usiądzie Tomek”

Kilka dni temu Tomasz Jakubiak informował, że przebywa w Atenach, gdzie przechodził intensywne leczenie. „Walka, którą toczę, wymaga ode mnie ogromnej ilości czasu, siły i pełnego skupienia. Każdy dzień to wyzwanie, któremu staram się sprostać z pełnym zaangażowaniem” - pisał w mediach społecznościowych, dziękując za okazywane mu wsparcie.

„Kupował serca wszystkich, jakby to były jabłka na Starym Kleparzu. Po prostu przychodził, zagadywał, żartował. I zawsze pamiętał. Urodziny, upodobania, zajawki, imiona dzieci. Mieliśmy wrażenie, że był częścią naszej ekipy od zawsze” - wspomina zmarłego zespół programu MasterChef. „Wpatrujemy się w krzesło jurorskie, na którym już nigdy nie usiądzie Tomek. Ta bliska i widoczna nieobecność jest najboleśniejsza, ale jednocześnie wiemy, że Tomek w jakiś sposób zawsze tu będzie. Wszyscy pamiętamy jego wygłupy, przygody, opowieści z podróży i dobre słowa, które miał dla każdego. »Żegnaj« nie przechodzi przez gardło. Mówimy »do zobaczenia«. Gdzieś, kiedyś, jakoś” - czytamy w pożegnalnym wpisie w mediach społecznościowych.