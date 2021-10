Poseł z nadmorskiej miejscowości Southend West w hrabstwie Essex na wschód od Londynu brał udział w organizowanym regularnie indywidualnym spotkaniu z wyborcami (constituency surgery) w jednym z kościołów metodystycznych, gdy zbliżył się do niego 25-letni mężczyzna z nożem. Zadał kilka ciosów. Mimo prób reanimacji Amess zmarł po trzech godzinach.

Reklama

Podejrzanym, którego od razu schwytano, okazał się Ali Harbi Ali, obywatel brytyjski pochodzenia somalijskiego. W przeszłości przez krótki czas był objęty policyjnym programem „Prevent", który ma odwieść od muzułmańskiego radykalizmu.

Już w piątek władze uznały, że mają do czynienia z aktem terrorystycznym. Na tym etapie śledztwa wykluczono jednak możliwość udziału wspólnika w ataku.

Czytaj więcej Świat Zabójstwo posła Davida Amessa to akt terroru Zabójstwo brytyjskiego posła Davida Amessa było aktem terroru - poinformowała brytyjska policja. Śledztwo prowadzi jednostka antyterrorystyczna.

W kraju, w którym mieszka blisko 3 miliony muzułmanów, rodzi się teraz pytanie o bezpieczeństwo polityków. Tradycyjnie każdy z posłów poświęca przynajmniej jeden dzień w tygodniu na spotkania z wyborcami. Najczęściej nie jest wówczas chroniony.

Reklama

Nie jest jasne, dlaczego ofiarą ataku padł akurat sir David. Poseł Partii Konserwatywnej od 1983 r., nigdy nie pełnił funkcji ministerialnych. Ojciec piątki dzieci, gorliwy katolik, angażował się przede wszystkim w akcje pomocy najsłabszym. Jednym z jego priorytetów było stworzenie systemu subwencji, dzięki któremu każdego będzie stać na ogrzanie mieszkania i zakup benzyny. Innym – przeciwdziałanie okrucieństwu wobec zwierząt.

Rzecz nieczęsta w kraju o bardzo silnej politycznej polaryzacji: na miejsce zabójstwa udali się wspólnie premier Boris Johnson i lider opozycyjnej Partii Pracy sir Keir Starmer. Laburzyści, ale także Liberalni Demokraci i Zieloni zapowiedzieli, że ich kandydaci nie wezmą udziału w wyborach, które mają desygnować następcę sir Davida. W praktyce oznacza to, że okręg pozostanie w rękach torysów. Taką zasadę przyjęto już po zabójstwie reprezentującej barwy Partii Pracy deputowanej Jo Cox u progu referendum rozwodowego z Unią w 2016 r. Skrajnie prawicowy morderca Thomas Mair został później skazany na dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia.

Czytaj więcej Polityka Wielka Brytania: Minister nie wyklucza końca anonimowości w mediach społecznościowych Zbliża się koniec anonimowości dla użytkowników mediów społecznościowych w Wielkiej Brytanii? Wprowadzenia takiego rozwiązania po zabójstwie parlamentarzysty nie wyklucza szefowa brytyjskiego MSW Priti Patel.

Także w 2016 r. brytyjska policja ustanowiła system ochrony polityków Bridger. Uznano wówczas, że jest konieczny ze względu na dużą liczbę islamskich ekstremistów powracających z Syrii do Wielkiej Brytanii. W przeciwieństwie do prób zamachów, które przed kilku lat islamiści przeprowadzali w Europie Zachodniej, w tym w szczególności we Francji i Niemczech, dziś głównym zagrożeniem są ataki przeprowadzane przez pojedynczych terrorystów. Niosą one co prawda mniejszą groźbę spustoszeń na wielką skalę, ale jednocześnie o wiele trudniej jest policji powstrzymać uderzenie.

Autopromocja CFO Strategy & Innovation Summit 2021 To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów WEŹ UDZIAŁ

W minioną środę 37-letni Duńczyk, który przeszedł na islam, zabił w norweskiej miejscowości Kongsberg pięć osób, strzelając do nich z łuku. Kolejne dwie ciężko ranił. Zbrodnię uznano za akt terroryzmu.