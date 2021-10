Na potencjalną motywację związaną z islamistycznym ekstremizmem wskazują pierwsze ustalenia brytyjskiej policji. 25-letni podejrzany został zatrzymany na miejscu zbrodni i znajduje się w areszcie, a śledczy uważają, że zabójca działał sam. Media informują, że jest to obywatel brytyjski pochodzący z Somalii.

69-letni David Amess, długoletni poseł rządzącej Partii Konserwatywnej, został w piątek wielokrotnie dźgnięty nożem przez napastnika. Do zdarzenia doszło w Leigh-on-Sea, w kościele metodystów, gdzie poseł spotykał się z wyborcami ze swojego okręgu. Mimo podjętej natychmiast akcji reanimacyjnej - zmarł.

David Amess wszedł do brytyjskiego parlamentu w 1983 roku, początkowo reprezentował okręg Basildon. Od tego czasu nieprzerwanie zasiadał w Izbie Gmin, co czyni go jednym z najdłużej urzędujących tam polityków.

Był zdeklarowanym eurosceptykiem i przed referendum w 2016 roku poparł brexit.

To drugie zabójstwo brytyjskiego posła w ostatnich latach. W czerwcu 2016 roku w swoim okręgu zamordowana została laburzystowska posłanka Jo Cox.