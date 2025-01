Zgłoszenie w tysiącach, "korekta" w milionach. NSA: nie każdy błąd jest do skorygowania

NSA przypomniał, że w sprawie chodzi o preferencję o najszerszym charakterze ze wszystkich przewidzianych w podatku od spadków i darowizn, ale wymaga ona od podatnika określonej aktywności. W tym przypadku zgłoszenia nabycia. Ta notyfikacja przez zgłoszenie ma zapobiegać nadużyciom i zabezpieczać interesy Skarbu Państwa.

Jak tłumaczył sędzia NSA Jan Rudowski, sporne zwolnienie to przywilej, który obliguje podatników do należytej staranności w zgłoszeniu tego, co ma być objęte jego zakresem. Ponadto termin na zgłoszenie nabycia dla celów ulgi ma charakter materialny. A to oznacza, że jest on nieprzywracalny i zgłoszenie majątku po terminie powoduje utratę ulgi.

Sąd nie dopatrzył się też, aby fiskus w sprawie wydał decyzję po terminie. Nie jest bowiem tak, że formularz SD-Z2 zastępuje deklarację SD-3. Podatnik jej nie złożył, więc fiskus miał pięć lat na wydanie decyzji.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: III FSK 850/23