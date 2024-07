Do sądy trafiły dwa wnioski o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie obu sporządzonych testamentów, ale sąd przyznał spadek beneficjentce pierwszego testamentu. Kluczową kwestią była w tej sprawie ocena sprawności umysłowej spadkodawczyni, możliwości sporządzenia tego drugiego testamentu, a czas grał tu rolę, gdyż choroba postępowała.

Sąd orzekł nabycie spadku z pierwszego testamentu, drugi uznał za nieważny. W tej sytuacji beneficjentka drugiego testamentu wystąpiła o zmianę orzeczenia nabycia spadku i stwierdzenie, że to ona dziedziczy w całości spadek z mocy testamentu 1988 r. A ponieważ Sąd Rejonowy i Sąd Okręgowy w Warszawie odmówiły, odwołała się do SN.

Jej pełnomocnik adwokat Natalia Ołowska-Czajka zarzuciła, że opinia biegłych została sporządzona wiele lat po sporządzeniu testamentu, a wtedy zdolność testowania spadkodawczyni nie była wątpliwa, co wynika z zeznań notariusza oraz S. (profesora prawa cywilnego i sędziego), którzy rozmawiali z nią o zamiarze testowania i mieli własne spostrzeżenia co do rozumienia przez nią znaczenia tej czynności.

Opinia specjalisty

Nie przekonała SN, który w składzie sędziowie Monika Koba Dariusz Dończyk i Marta Romańska wskazał, że werdykt niższych instancji co do stanu testatorki z uwzględnieniem opinii biegłych, w tym psychiatry, był prawidłowy. Nie budzi bowiem wątpliwości, że badanie oraz ocena stanu psychicznego testatora wymaga wiadomości specjalnych, zatem kluczową rolę w postępowaniu sądowym co tego problemu pełnią biegli, którzy są w stanie ocenić możliwość podjęcia przez testatora decyzji i wyrażenia woli w sposób świadomy i niewarunkowany patologicznym procesem chorobowym.

Wiedza świadków natomiast nie dysponujących wiadomościami o psychicznym stanie testatora jest z reguły ułomna, jako będąca wynikiem zewnętrznych obserwacji. Dotyczy to także sytuacji, gdy dysponują wszechstronnym wykształceniem prawniczym sprawowali eksponowane funkcje publiczne i cieszą się nieposzlakowaną opinią. Także zeznanie notariusza odnośnie do poczytalności spadkodawczyni w dacie sporządzenia testamentu nie jest dla sądu wiążące i podlega ogólnym zasadom, co do oceny zeznań świadków.