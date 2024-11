Wbrew twierdzeniom Sądu i Komisji, sam Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z 9 marca 2016 r. pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rzeplińskiego, z sędzią sprawozdawcą – prof. Stanisławem Biernatem (K 47/15), wyraźnie stwierdził, że ,,zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji orzeczenia Trybunału są ostateczne i mają moc powszechnie obowiązującą. Oba te przymioty przynależą orzeczeniom Trybunału od momentu ich wydania, a to w przypadku wyroków Trybunału ma miejsce z chwilą ich ogłoszenia przez skład sędziowski na sali rozpraw. A więc ten wyrok obowiązuje i należy go respektować. Argumenty używane przez Komisję i niektórych sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie, o nie obowiązywaniu wyroku TK z 10 września 2024 r., z powodu sprzecznego z prawem braku jego publikacji, są więc oczywiście sprzeczne z wiążącą wykładnią art. 190 Konstytucji RP dokonaną przez TK ponad osiem lat temu. Orzeczenie to wiąże Sąd i Komisję.

Czy unika pan przyjścia przed komisję - jak twierdzą niektórzy posłowie? Jeśli Sąd Apelacyjny podtrzyma orzeczenie o doprowadzeniu pana pod przymusem czy stawi się Pan dobrowolnie przed komisją?

Nie unikam Komisji, ale muszę jako profesor prawa, urzędnik, nauczyciel akademicki i odpowiedzialny obywatel, stosować się do przepisów prawa. Wypada życzyć, aby Komisja i niektórzy sędziowie także kierowali się tą zasadą. W innym przypadku Rzeczpospolita przestanie być demokratycznym państwem prawa.

Absolutnie nie mam żadnych intencji nie stawienia się przed Komisją. Co więcej, uważam, że, jako były Szef ABW, mam obowiązek sprostowania ewidentnych manipulacji, dezinformacji i zwykłych kłamstw związanych w realizowaniem czynności operacyjno – rozpoznawczych, wykorzystywanych przez służby narządzi – czyli skuteczności działania służb specjalnych i policyjnych, realizujących swoje obowiązki ustawowe. Wszystko to musi jednak odbywać się zgodnie z prawem. Niby jest to oczywiste, ale ani Komisja, ale i, niestety, niektórzy sędziowie SO w Warszawie zdają się nie zwracać na to uwagi.

Jakie kłamstwa według pana są rozpowszechniane w sprawie Pegasusa? Samego jej nadużywania w kontroli operacyjnej, czy też tego za co odpowiadała ABW czyli sprawy certyfikacji systemu?

Przede wszystkim tracimy wszyscy z pola widzenia najważniejszą sprawę: szkodliwości dla podstaw bezpieczeństwa RP działań Komisji, które rozmontowują podstawy funkcjonowania służb specjalnych w dobie wojny i zmieniającej się dynamicznie na niekorzyść bezpieczeństwa RP sytuacji. Ta perspektywa musi towarzyszyć wszelkim ocenom, dywagacjom, czy publikacjom związanym z Pegasusem czyli – skutecznością, efektywnością działania służb specjalnych i Policji. Kontrolę operacyjną zarządza sąd, po zgodzie Prokuratora Generalnego. Trudno więc mówić tutaj o nadużyciu, zasady są jasno określone w przepisach prawa i są stosowane jednolicie od wielu lat. Są to czynności oparte o przepisy i rozliczalne.

Odnośnie rzekomego obowiązku certyfikacji systemu dedykowanego prowadzeniu czynności kontroli operacyjnej, odsyłam do obowiązującego od lat art. 51 ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych, zgodnie z którym obowiązkowi akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, o którym mowa w art. 48 ust. 1 tej ustawy, oraz obowiązkowi badań i oceny bezpieczeństwa w ramach procesów certyfikacji prowadzonych przez ABW albo SKW nie podlegają systemy teleinformatyczne, urządzenia i narzędzia kryptograficzne wykorzystywane przez ABW, SKW, AW lub SWW do uzyskiwania lub przetwarzania informacji niejawnych podczas wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych. Z tego co zdołałem dowiedzieć się o Pegasusie, niestety z informacji medialnych, system ten dokładnie podlega wyłączeniu z obowiązku akredytacji w oparciu o wskazaną normę prawną.