Piotr Pogonowski, profesor prawa, ignoruje wezwania komisji, powołując się na wrześniowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za sprzeczny z Konstytucją RP „art. 2 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji śledczej”. W ostatnim postanowieniu o zatrzymaniu Pogonowskiego Sąd Okręgowy uznał, że wyrok ten nie został opublikowany, więc nie istnieje w obiegu prawnym.

Tyle tylko, że w postanowieniu tego samego sądu z 18 września inaczej on ocenił tą sytuację. „Na aparacie państwa spoczywa obowiązek zagwarantowania pewności sytuacji prawnej i ponoszenie przez świadka finansowych konsekwencji jej braku – co ma miejsce w realiach niniejszej sprawy – uznać należy za niezasadne” – stwierdził sąd. W postanowieniu z 14 listopada inny sędzia ocenił to jednak inaczej. – Stwierdził, że do świadka nie należy ocena prawna sytuacji, bo to nie jest jego rola – mówi nam posłanka Sroka.

Przez biuro prasowe NBP wysłaliśmy pytania do Piotra Pogonowskiego. Do momentu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Jego oświadczenie opublikował za to portal wpolityce.pl. Były szef ABW napisał m.in. że „postanowienie SO w przedmiocie zatrzymania i doprowadzenia oraz ukarania karą porządkową nie zostało mu doręczone”. Zarzucił sądowi, że ignorowanie wyroku Trybunału byłoby akceptowaniem „oczywistego łamania prawa”, a sąd „staje się wówczas współodpowiedzialny za ten fakt”.

Sypią się kary za obstrukcję komisji śledcze, ale żaden nie jest prawomocny. W kolejce sprawa byłego szefa CBA i ministra sprawiedliwości

Przełomowe dla oceny sprawy, kto ma rację – Pogonowski czy komisja śledcza, a także dla innych podobnych spraw – Ernesta Bejdy, byłego szefa CBA czy Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości, którzy również nie stawiają się na wezwania – będzie postanowienie Sądu Apelacyjnego 17 grudnia.

– Nasz wniosek o ukaranie Zbigniewa Ziobry znajduje się obecnie u prokuratora generalnego Adama Bodnara, do którego trafił od marszałka Sejmu. Poseł Ziobro ma immunitet i by sąd mógł rozpatrzyć sprawę o ukaranie za niestawiennictwo, musimy przejść długą drogę odebrania immunitetu – przyznaje Magdalena Sroka. Wniosek od prokuratora Bodnara trafi do sejmowej komisji immunitetowej, a stamtąd pod głosowanie w Sejmie.