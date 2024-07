W przypadku słupskiego wyroku uzasadnienie sąd sporządził. Przyznając emerytowanemu policjantowi odsetki (w tym samym wyroku co wyrównanie emerytury), powołał się na art. 118 ust 1 a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. „Sąd wskazał, iż organ ponosi odpowiedzialność za nieprzyznanie prawa do świadczenia (w wysokości sprzed zmniejszenia), bowiem w prowadzonym postępowaniu dysponował tym samym materiałem dowodowym co Sąd. Na jego podstawie (akta służby ubezpieczonego), na etapie wydawania decyzji mógł bowiem dokonać oceny, czy ubezpieczony w ramach wykonywanych czynności, działał na rzecz państwa totalitarnego” – wyjaśnia nam sędzia Tamara Kulczewska-Miszczak, wiceprezes Sądu Okręgowego w Słupsku. Wyrok zapadł w październiku 2020 r. Organ emerytalny złożył apelację, ale przegrał w gdańskim sądzie.

Sądy nie znają wysokości kwot odsetkowych. Jak je obliczono? MSWiA wyjaśnia, że kwotę należności pomnożono razy liczbę dni opóźnienia oraz roczną stopę procentową, która od września 2022 r. wynosi 12,25 proc. w stosunku rocznym. A więc odsetki to bardzo duże kwoty.

Mecenas Aleksandra Chołub, adwokat prowadząca sprawy funkcjonariuszy, jest zaskoczona naszymi ustaleniami. – Nie sądziłam, że w Polsce zapadł choć jeden pozytywny wyrok w sprawie odsetek – mówi. Jej zdaniem cała sprawa rozbija się o to, czy organ rentowy ponosi, czy nie ponosi odpowiedzialności. – Kwestia odsetek od wygranych decyzji funkcjonariuszy powinna trafić do rozpoznania w Sądzie Najwyższym na drodze kasacji funkcjonariusza. Dałoby to sądom jasną wykładnię prawa – podkreśla mec. Chołub.

Co czwarty wygrał

Według Jana Gaładyka ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych sądy krzywdząco podchodzą do sprawy odsetek: rozgrzeszając Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA od decyzji, które podjął. – Odzyskana po latach emerytura jest przecież pomniejszana o wielokrotnie wyższą składkę zdrowotną i podatek, który wynosi nawet 41 proc. sumy wyrównanej emerytury – podkreśla Gaładyk. Z danych MSWiA dla „Rzeczpospolitej” wynika, że Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA od pierwszego prawomocnego wyroku do 30 kwietnia 2024 r. zrealizował około 10 tys. prawomocnych wyroków sądowych (z czego w tym roku – 1481 prawomocnych wyroków), a więc co czwarty mundurowy odzyskał świadczenie.

Ustawa dezubekizacyjna ówczesnego szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka obniżyła wszystkim świadczenia do przeciętnej emerytury ZUS (wtedy 2069,02 zł), a w przypadku gdy zgodnie z informacją IPN np. cała służba została zakwalifikowana jako ta na rzecz totalitarnego państwa – do najniższej emerytury, tj. do 1000 zł.