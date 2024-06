Wiadomo, co się stanie z funkcjonariuszami CBA po likwidacji Biura

Likwidacja CBA ułatwia rządowi drogę do zwolnień tych, którzy nie przejdą pozytywnej weryfikacji.

Wszyscy agenci CBA z krótkim stażem (do trzech lat) będą nominowani na stanowisko posterunkowego policji, powyżej trzech lat na sierżanta sztabowego lub aspiranta sztabowego (po studiach wyższych). W Służbie Celno-Skarbowej otrzymają stopień: aplikanta (staż do trzech lat), młodszego lub starszego rachmistrza w zależności od stażu. – To są jednak dysproporcje między policją a KAS, a dla funkcjonariuszy CBA, którzy przejdą do służb finansowych, oznacza mimo wszystko mniejsze pensje i stanowiska służbowe – podkreśla jeden z rozmówców „Rz” ze służb.

Likwidacja CBA ułatwia rządowi legalną drogę do zwolnień tych, którzy nie przejdą pozytywnej weryfikacji. – Oczywiście nie ma czegoś takiego zapisanego w tym projekcie, ale każdy wie, że nie będzie tu patrzenia przez palce – mówi nam jeden z agentów CBA. W służbie CBA mimo pracy w PZU, o czym doniósł TVN24, jest były szef tej służby – Ernest Bejda. – Nie sądzę, by obie strony chciały ze sobą pracować – dodaje.

Obecna władza oskarżała CBA o upolitycznienie

Likwidację CBA zapowiedział Donald Tusk w kampanii wyborczej. Głównym powodem były oskarżenia ówczesnej opozycji o upolitycznienie formacji i wykorzystywanie jej do inwigilacji oponentów (Pegasus), ale też dublowanie uprawnień między służbami. Powodem są też słabe wyniki walki z korupcją. „Pozycja Polski w rankingu Transparency International pogarsza się nieprzerwanie od 2015 r., w tym roku Polska została sklasyfikowana na 29. miejscu z wynikiem 63 punktów. W okresie ostatnich dziesięciu lat było to najlepsze z miejsc” – czytamy z projekcie. Wśród postępowań przygotowawczych w sprawach korupcyjnych liderem jest policja, „pomimo mniejszych liczebnie komórek do walki z korupcją”. W 2023 r. CBA wszczęło 162 postępowania, natomiast policja 2 tys.464. W przypadku spraw operacyjnych CBA w ub.r. wszczęła ich 377, natomiast policja – 464.

Część zadań po CBA, które dotyczą ścigania przestępstw ekonomicznych, przejmie ABW, a kontrolę oświadczeń majątkowych osób publicznych – KAS. – Zagłosujemy przeciwko likwidacji CBA. To, co robi rząd, to jest pozoranctwo – stwierdza Waldemar Andzel, poseł PiS sejmowej Komisji ds. Specsłużb.