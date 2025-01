Żołnierz, który strzelał do cywilów w Mielniku, nie wyjdzie na wolność

Jak podały Fakty TVN, 25-latek odbywa dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w 5 Batalionie Strzelców Podhalańskich w Przemyślu od kwietnia 2024 roku. Miesiąc temu dołączył do żołnierzy strzegących granicy z Białorusią. Służba na granicy trwa od trzech tygodni do trzech miesięcy. Po każdych 12 godzinach służby żołnierze mają dobę na odpoczynek. Ale nawet wówczas nie wolno im pić alkoholu. Obozowiska mogą opuszczać na krótko w cywilnych ubraniach i bez broni, by nie straszyć mieszkańców.

- Została im na podstawie rozkazu udzielona broń służbowa. Tę broń mają 24 godziny na dobę, oczywiście razem z amunicją - poinformował Faktom TVN adwokat dr Paweł Bała.