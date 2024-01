PolSKI Turniej. Konkurs drużynowy w Zakopanem dla Austriaków

Wielki finał pierwszego (może nie ostatniego) PolSKIego Turnieju – konkurs indywidualny z ósemką Polaków – zacznie się o 16. Do grupy znanych kandydatów do zwycięstwa dołączył Nikaido, który miał w sobotę trzeci wynik. Najlepsi byli, żadne zaskoczenie, Stefan Kraft i Andreas Wellinger. Aleksander Zniszczoł miał 12. notę. Może to on będzie pierwszym Polakiem tej zimy, który pojawi się w pierwszej dziesiątce konkursu PŚ.

> PolSKI Turniej – konkurs drużynowy w Zakopanem 1. Austria 1146,6 pkt (M. Hayboeck 127 i 142,5 m; M. Fettner 130 i 137; J. Hoerl 129 i 137; S. Kraft 141 i 138,5); 2. Słowenia 1095,5 (L. Kos 123,5 i 136; D. Prevc 131,5 i 138,5; P. Prevc 125 i 137; A. Lanisek 131 i 130); 3. Niemcy 1062,8 (P. Paschke 125,5 i 132; K. Geiger 119 i 133; S. Leyhe 131,5 i 122,5; A. Wellinger 138,5 i 137,5); 4. Japonia 1053,0 (R. Nikaido 130 i 140; N. Nakamura 116 i 126,5; J. Kobayashi 121,5 i 137,5; R. Kobayashi 127 i 128); 5. Norwegia 1051,6 (K. E. Sundal 127 i 129; D. A. Tande 127,5 i 126; H. E. Granerud 129,5 i 125; J. A. Forfang 124,5 i 137); 6. Polska 1037,5 (K. Stoch 127,5 i 122,5; P. Wąsek 129,5 i 134; A. Zniszczoł 129,5 i 138; D. Kubacki 124,5 i 124,5); 7. Szwajcaria 987,5; 8. Włochy 960,3.

> PolSKI Turniej – klasyfikacja 1. Słowenia 3217,4 pkt; 2. Austria 3215,0; 3. Niemcy 3103,7; 4. Japonia 3051,0; 5. Norwegia 3011,0; 6. Polska 2905,9; 7. Szwajcaria 2538,9; 8. Włochy 2288,9.