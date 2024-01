PolSKI Turniej w Zakopanem. Stefan Kraft znów w formie

O kilkunastu dni prowadzona jest pomiędzy obecną większością parlamentarną a opozycją i Prezydentem o tym kto ma ułaskawić i w jakim trybie panów K i W. Są to bowiem prawomocnie skazani funkcjonariusze publiczni za przestępstwa urzędnicze i powinno się wreszcie zacząć poważną debatę o tym jak ważna jest skuteczna odpowiedzialność karna urzędników za nadużywanie władzy i co zrobić aby organy ścigania zaczęły je wreszcie stosować w szczególności do ewidentnych nadużyć administracji podatkowej