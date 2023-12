Wieczny głód sukcesu. Jastrzębski Węgiel chce wygrać wszystko

Rok 2023 był najlepszym w historii Jastrzębskiego Węgla, zespół do końca walczył bowiem o wszystkie najważniejsze trofea. Wprawdzie przegrał finał Pucharu Polski z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle (0:3), ale następnie tego samego rywala pokonał w finale PlusLigi. Podopieczni Marcelo Mendeza sezon zasadniczy zakończyli wprawdzie na trzecim miejscu, ale w play-off nie mieli sobie równych. Wygrali komplet ośmiu spotkań i przegrali zaledwie pięć setów. Później mierzyli się jeszcze z ZAKSĄ w finale Ligi Mistrzów i tam ulegli kędzierzynianom 2:3.

Dziś Jastrzębski Węgiel jest liderem PlusLigi. Siatkarze Mendeza przegrali tylko raz, na wyjeździe z Projektem Warszawa (1:3). Prowadzą też z kompletem czterech zwycięstw w swojej grupie Ligi Mistrzów.

Twórcą sukcesów jest Mendez. Dołączył do klubu w sierpniu 2022 roku jako człowiek, który doprowadził Argentyńczyków do trzeciego miejsca igrzysk w Tokio. To trener, który podczas meczów emanuje spokojem i jest świetnym strategiem. Atmosfera w drużynie jest bardzo dobra, a potencjał - znaczący. Latem drużynę opuściło dwóch podstawowych zawodników, czyli Stephene Boyer i Trevor Clevenot, ale prezes Adam Gorol znalazł dla nich następców oraz wzmocnił skład transferem Norberta Hubera.

Plus Liga. Hit transferowy na horyzoncie

Cel jest jasny: to sukcesy na wszystkich frontach. Pierwszy to Puchar Polski, na który kibice czekają od 2010 roku. Kolejnym jest obrona tytułu w kraju, a następnie — historyczny sukces w Lidze Mistrzów.