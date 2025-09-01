Gmina tłumaczyła, że planuje wnieść do spółki aportem działki. Zaznaczyła, że nie miała przy ich nabyciu prawa do odliczenia VAT. Niezabudowane grunty nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie mają też decyzji o warunkach zabudowy. A na dzień aportu nie będzie jeszcze uchwalony plan miejscowy ani nie będzie wydanej decyzji o warunkach zabudowy. Samorządowcy chcieli się upewnić, czy od planowanego aportu będzie trzeba rozliczyć VAT.

Czy wniesienie gminnego gruntu do SIM podlega VAT?

Ku ich zaskoczeniu fiskus nie tylko uznał, że z tytułu wniesienia działek w formie aportu do spółki, gmina będzie występowała w roli podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Odmówił jej też zwolnień z art. 43 ust. 1 pkt 9 i art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Zdaniem urzędników, skoro bowiem na gruntach jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna, to nie można ich uznać za tereny niezabudowane. Inaczej ocenili też kwestię prawa do odliczenia VAT. Zauważyli, że gmina stała się właścicielem gruntów na podstawie decyzji komunalizacyjnej z 1993 r. W tej dacie nie posiadała jeszcze statusu podatnika VAT, a grunty nie były uznawane za towar, dlatego sprzedaż nie podlegała opodatkowaniu. W konsekwencji w ocenie fiskusa nie można twierdzić, że gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku, skoro dostawa w ogóle nie była nim objęta.

Samorządowcy nie złożyli broni, zaskarżyli interpretację i wygrali. Rzeszowski WSA podkreślił, że gmina utworzyła spółkę w celu realizacji zadań własnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Jako udziałowiec ma realny wpływ na realizację – za jej pośrednictwem – zadań z zakresu komunalnego budownictwa mieszkaniowego, nałożonych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym.

Sąd zgodził się, że w ramach wniesienia aportu do spółki skarżąca nie działa w charakterze przedsiębiorcy, lecz w charakterze publicznoprawnym. Wniesienie aportu do spółki nie ma bowiem na celu jej dokapitalizowania, lecz związane jest z realizacją zadania własnego. WSA zauważył, że SIM to spółki non-profit, a ich działalność wpisuje się w ramy zadań własnych gminy z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego. Przedmiotem działalności SIM jest wyłącznie realizacja mieszkań społecznych dla osób i rodzin nieposiadających własnego mieszkania w danej miejscowości, które dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.