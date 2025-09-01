Aktualizacja: 01.09.2025 16:23 Publikacja: 01.09.2025 14:37
Foto: Adobe Stock
Tak wynika z jednego z najnowszych orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Rzeszowie.
Spór został zainicjowany wnioskiem o interpretację indywidualną. Gmina wyjaśniła w nim, że jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. A jej wątpliwości miały związek z wejściem w życie nowych regulacji wspierających rozwój mieszkalnictwa, które tworzą korzystne warunki wspierania budownictwa społecznego. Samorządowcy przypomnieli, że dzięki tym przepisom pojawiła się m.in. możliwość tworzenia przez Krajowy Zasób Nieruchomości społecznych inicjatyw mieszkaniowych (SIM). Nowe regulacje to również ułatwienia i wsparcie finansowe dla gmin realizujących inwestycje mieszkaniowe.
Jak zauważono we wniosku, SIM to spółki, które przede wszystkim zajmują się budowaniem budynków mieszkalnych wielorodzinnych i ich eksploatacją na zasadach najmu. Gmina wyjaśniła, że jej rada dała możliwość przystąpienia do SIM oraz zezwoliła na utworzenie takiej spółki. Gmina objęła część udziałów w niej, a pozostałe udziały należą do innych samorządów, które też są wspólnikami. W ramach planowanej inwestycji zakłada się wybudowanie mieszkań na terenie każdej z gmin.
Gmina tłumaczyła, że planuje wnieść do spółki aportem działki. Zaznaczyła, że nie miała przy ich nabyciu prawa do odliczenia VAT. Niezabudowane grunty nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie mają też decyzji o warunkach zabudowy. A na dzień aportu nie będzie jeszcze uchwalony plan miejscowy ani nie będzie wydanej decyzji o warunkach zabudowy. Samorządowcy chcieli się upewnić, czy od planowanego aportu będzie trzeba rozliczyć VAT.
Czytaj więcej
Międzyresortowy zespół chce zwiększyć efektywność budownictwa społecznego i Krajowego Zasobu Nier...
Ku ich zaskoczeniu fiskus nie tylko uznał, że z tytułu wniesienia działek w formie aportu do spółki, gmina będzie występowała w roli podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Odmówił jej też zwolnień z art. 43 ust. 1 pkt 9 i art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Zdaniem urzędników, skoro bowiem na gruntach jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna, to nie można ich uznać za tereny niezabudowane. Inaczej ocenili też kwestię prawa do odliczenia VAT. Zauważyli, że gmina stała się właścicielem gruntów na podstawie decyzji komunalizacyjnej z 1993 r. W tej dacie nie posiadała jeszcze statusu podatnika VAT, a grunty nie były uznawane za towar, dlatego sprzedaż nie podlegała opodatkowaniu. W konsekwencji w ocenie fiskusa nie można twierdzić, że gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku, skoro dostawa w ogóle nie była nim objęta.
Samorządowcy nie złożyli broni, zaskarżyli interpretację i wygrali. Rzeszowski WSA podkreślił, że gmina utworzyła spółkę w celu realizacji zadań własnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Jako udziałowiec ma realny wpływ na realizację – za jej pośrednictwem – zadań z zakresu komunalnego budownictwa mieszkaniowego, nałożonych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym.
Czytaj więcej
Budownictwo społeczne, na które stawia rząd po rekonstrukcji, ma bardzo niewielki udział w kształ...
Sąd zgodził się, że w ramach wniesienia aportu do spółki skarżąca nie działa w charakterze przedsiębiorcy, lecz w charakterze publicznoprawnym. Wniesienie aportu do spółki nie ma bowiem na celu jej dokapitalizowania, lecz związane jest z realizacją zadania własnego. WSA zauważył, że SIM to spółki non-profit, a ich działalność wpisuje się w ramy zadań własnych gminy z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego. Przedmiotem działalności SIM jest wyłącznie realizacja mieszkań społecznych dla osób i rodzin nieposiadających własnego mieszkania w danej miejscowości, które dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.
Sądowi nie umknęło także, że na cele rozwojowe gmin, w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego mogą być wykorzystywane gminne zasoby nieruchomości. Dlatego rację ma skarżąca, że za pośrednictwem spółki wykonuje ona swoje zadania własne. A skoro tak, to nie może być uznana za podatnika VAT zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Wniesienie aportu do spółki nie miało bowiem na celu jej dokapitalizowania, lecz związane było wyłącznie z realizacją zadania własnego.
Czytaj więcej
Użyczenie albo oddanie w dzierżawę nieruchomości przez gminę na działania, które w jej imieniu wy...
Sąd przypomniał, że w świetle orzecznictwa na potrzeby VAT w kontekście kwalifikacji podejmowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego czynności istotnym jest dokonanie oceny działań ze względu na charakter zadań, a nie formę ich realizacji.
W spornym przypadku gmina utworzyła spółkę mocą uchwały rady, co dodatkowo wskazuje, że w tym zakresie gmina działa jako organ władzy publicznej. Ponadto przy tej dostawie brak jest ekwiwalentności świadczenia, jako że udziały w tego typu spółce miejskiej prowadzącej działalność non-profit są co do zasady niezbywalne. A dochody SIM nie mogą być przeznaczane do podziału między wspólników lub członków. Wyrok jest nieprawomocny.
Sygnatura akt: I SA/Rz 223/25
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o ochronie małoletnich, która miała usunąć wątpliwości int...
Najbliższa rodzina nie płaci podatku, jeśli w ciągu sześciu miesięcy zgłosi spadek bądź darowiznę w urzędzie ska...
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski wezwał premiera Donalda Tuska do opublikowania orzeczeń Try...
Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił w piątek roszczenia około 200 osób, które zainwestowały w tzw. złote lokaty i...
Sąd Najwyższy wydał postanowienie w sprawie, która trafiła do niego w 1968 roku. Dotyczyła zagadnienia prawnego,...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas