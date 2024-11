Prezydent miasta zapłaci 10 tys. zł za brak informowania o smogu

Ponadto działania krótkoterminowe w gminie miały być inicjowane i wdrażane po otrzymaniu pisemnej lub elektronicznej informacji od WIOŚ, przekazanej przez PCZK – powiatowe centrum zarządzania kryzysowego. Z kontroli wynika, że PCZK przekazywało powiadomienia o jakości powietrza do urzędu miasta drogą mejIową. Samorząd nie kwestionował też, że od momentu powołania PCZK otrzymywał informacje o jakości powietrza w województwie. Organ odwoławczy uznał zaś, że samo zamieszczenie na stronie internetowej urzędu przekierowania na stronę WIOS nie jest wystarczające. Chodzi bowiem nie o efekt ekologiczny, a zdrowotny, nakierowany na ochronę zdrowia podopiecznych wskazanych placówek w przypadku natężenia smogu.

Problem smogu a kontrole palenisk domowych

Co do kontroli palenisk wskazano zaś, że w przypadku ogłoszenia I poziomu ostrzegawczego prowadzone działania powinny opierać się głównie na zaleceniach i informacjach oraz prewencji. Ale już od poziomu II, III oraz IV oprócz tego podstawą są działania nakazowe i zakazowe oraz kontrola ich wykonywania. Urzędnicy nie mieli wątpliwości, że po ogłoszeniu IV poziomu alertu w mieście powinny być wdrożone kontrole palenisk. Tymczasem w kontrolowanym okresie pomimo co najmniej trzykrotnej informacji o przekroczeniu wartości poziomu 300 ug/m dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu i ogłoszeniu IV alertu nie było żadnych kontroli.

Urzędnicy podkreślili, że celem bezpośrednim zastosowanej sankcji z art. 315a ust. 1 pkt 3 prawa ochrony środowiska jest oddziaływanie na właściwe organy w celu zapewnienia terminowej realizacji działań określonych w programach ochrony powietrza i ich aktualizacjach lub planach działań krótkoterminowych.

Prezydent zaskarżył karę. Zauważył, że zarzuca mu się niewykonanie działań, a w jego ocenie sporny przepis ustanawia sankcje jedynie za „niedotrzymanie terminu” ich realizacji. Ponadto uważał, że sejmik województwa nie ma uprawnień do ustalania terminów realizacji działania w postaci obowiązku informowania społeczeństwa o wystąpieniu ryzyka smogowego ani prowadzenia kontroli palenisk.

Obowiązki prezydenta, burmistrza, wójta w walce ze smogiem

Ta argumentacja nie przekonała jednak Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie. Przypomniał, że sporny przepis w przypadku niedotrzymania terminów realizacji zadań określonych w programach ochrony powietrza oraz planach działań krótkoterminowych przewiduje karę pieniężną w wysokości od 10 tys. zł do 500 tys. zł – obecnie dolny limit to 50 tys. zł. Wymierza ją WIOŚ, biorąc pod uwagę liczbę i wagę stwierdzonych uchybień oraz naruszonych obowiązków.