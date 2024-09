Włodarze chcą poznać opinie mieszkańców. W jaki sposób się z nimi komunikują?

Osobiście korzystam również z możliwości, jakie dają nam media społecznościowe. Na swoim profilu w serwisie Facebook często pytam mieszkańców o zdanie w ważnych dla miasta tematach. Taka forma kontaktu z mieszkańcami pozwala mi spojrzeć na omawiany temat z różnych perspektyw.

Tomasz Zygnarowski, burmistrz Wąbrzeźna

Stawiam na partycypację mieszkańców i ich decyzyjność. Do komunikacji z mieszkańcami korzystamy ze specjalnej platformy. Dzięki tej formie komunikacji mieszkańcy mieli wpływ np. na zmianę rozkładu jazdy pociągu PKP Intercity.

Konsultujemy z mieszkańcami wybór gwiazdy na Dni Wąbrzeźna i rozwiązania dotyczące zmiany zasad ruchu drogowego, i nie tylko za pośrednictwem platformy, ale także za pomocą mediów społecznościowych. Opinie mieszkańców złożone także taką drogą nieformalną pomagają nam wypracować rozwiązania, które będą odpowiadały ich oczekiwaniom. Tak było w przypadku budowy parku rekreacyjnego przystani sportów wodnych, Ogródka Jordanowskiego. To dzieci wskazywały, czy chcą tyrolki, zjeżdżanie czy pole do mini golfa. Mamy także kwartalnik w wersji papierowej, w którym informujemy o tym, co się dzieje w mieście oraz piętnaście tablic informacyjnych.

Rafał Zwolak, prezydent Zamościa

Wtorek jest w urzędzie dniem spotkań z mieszkańcami. Z racji, że przychodzi tego dnia bardzo wiele osób, często przyjmujemy mieszkańców także w inne dni tygodnia. Każdy może przyjść i się zapisać. Terminy do mnie są zarezerwowane już na kolejne dwa miesiące. Także wiceprezydenci przyjmują mieszkańców, a każdą sprawę notujemy i przekazujemy do rozwiązania do odpowiednich wydziałów. Zajmuje to dużo czasu, ale jest to dla nas ważne.

Poza tym, mieszkańcy piszą do mnie bardzo dużo maili, używam także dwóch komunikatorów, czyli WhatsApp i Messengera, za pośrednictwem których także kontaktują się ze mną mieszkańcy. Dziennie wpływa do mnie kilkadziesiąt wiadomości, a na wszystkie odpisuję wieczorem, co jest bardzo dużym wyzwaniem.