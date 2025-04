Nie będzie postępowania dyscyplinarnego sędziów ze Szczecina

We wtorek resort sprawiedliwości poinformował, iż Brazewicz odmówił wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. W uzasadnieniu wskazał, że Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wydawanym orzeczeniu stosował prawo europejskie, przy którego wykładni odwoływał się do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a to nie może stanowić deliktu dyscyplinarnego.

„Zarówno Sąd Najwyższy, jak i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) kilkukrotnie już w swoim orzecznictwie wskazały, że Krajowa Rada Sądownictwa działająca w reżimie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. nie daje gwarancji niezależności od władzy wykonawczej oraz ustawodawczej, a co za tym idzie – również sędziowie nominowani do pełnienia urzędów sędziowskich w procedurze nominacyjnej z udziałem tak kształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa, nie spełniają wymogów niezależnego i niezawisłego sądu, wyartykułowanych w odpowiednich przepisach krajowych i międzynarodowych (art. 6 EKPCz, art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, art. 178 Konstytucji)” - napisano w komunikacie.