- Zamiast mieć dobrą inwestycję, siedzibę dla Sądu Apelacyjnego, wyrzucili w błoto w miliony złotych. Po pierwsze, milion złotych za zakupienie tego budynku z dużą działką od strony ulicy Drzymały. Proszę mi pokazać działkę takich gabarytów w takiej cenie w centrum miasta? Przypomnę, że 2023 roku została zawarta umowa "zaprojektuj i wybuduj", czyli umowa wykonawcza. Po pozwoleniu na budowę ekipa budowlana mogła tutaj działać, bo przedsiębiorstwo, które zostało wyłonione we właściwej ustawowo procedurze, za konkretne pieniądze, mogło to robić. Doprowadzono do sytuacji, że to zostało zablokowane. Zamiast mieć piękny budynek to mamy ruderę - cytuje Wosia Serwis Racibórz Nasze Miasto.