Trybunał miał ocenić reformę Trybunału. Sprawa nagle spadła z wokandy

Prezydent zakwestionował także przepisy (art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 2 i art. 15 ust. 2) w zakresie, w jakim posługują się pojęciem „osoba nieuprawniona do orzekania". Choć to, że sędziowie dublerzy nie są uprawnieni do orzekania wynika m.i.n. z wyroków Trybunału Konstytucyjnego (K 35/15 oraz K 47/15), a także wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Xero Flor przeciwko Polsce, zdaniem prezydenta przyjęte regulacje podważają decyzję Sejmu o wyborze danego kandydata na sędziego.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Julia Przyłębska kończy kadencję. I zostawia najdroższy Trybunał w historii Mamy najdroższy Trybunał Konstytucyjny w historii. Roczne wydatki na utrzymanie tej instytucji wzrosły prawie dwukrotnie podczas kadencji Julii Przyłębskiej. To ma się zmienić. Sejm obciął właśnie budżet TK na przyszły rok.

Dla prezydenta nie ma sędziów dublerów

- Jedynym organem mogącym zadecydować o wyborze konkretnego kandydata na stanowisko sędziego TK jest Sejm. Jednak nawet Sejm nie ma kompetencji, by ingerować w jakikolwiek sposób w status sędziego TK i tym samym pozbawić go możliwości wykonywania funkcji sędziowskich przed upływem jego konstytucyjnej kadencji – czytamy we wniosku głowy państwa do TK.

Prezydent zaskarżył również postanowienie ustawy o TK, zgodnie z którą od dnia wejścia w życie ustawy obowiązki prezesa Trybunału wykonuje sędzia o najdłuższym stażu sędziowskim w TK. Jego zdaniem jest to nieuprawniona ingerencja ustawodawcy w sferę władzy sądowniczej i godzi w zasadę niezależności Trybunału względem innych władz (art. 173 konstytucji), a w konsekwencji również w zasadę podziału władz (art. 10 konstytucji).

Czytaj więcej Sądy i trybunały Ostatnia sprawa Przyłębskiej. Będzie sądzić ws. wniosku prezydenta 9 grudnia o godz. 11. Trybunał Konstytucyjny ma rozpoznać wniosek prezydenta dotyczący ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Sprawą ma zająć się pełny skład orzekający pod przewodnictwem byłej prezes Julii Przyłębskiej. Tego samego dnia sędzia Przyłębska kończy karierę w TK.

Ustawa przekazuje też Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów TK kompetencje (dziś leżące w rękach prezesa TK) do wyznaczania i zmieniania składów orzekających. Prezydent uważa, że godzi to w (wywodzoną z preambuły konstytucji) zasadę sprawności i rzetelności działania instytucji publicznych. Bo rodzi ryzyko, że TK nie będzie w stanie wykonywać podstawowych funkcji orzeczniczych w razie zajścia długotrwałych przeszkód w zebraniu się ZO lub braku kworum.