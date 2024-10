Rok po wyborach. Ślimacze tempo marszu Donalda Tuska ku praworządności

- Cieszy mnie, że proces przywracania praworządności został rozpoczęty. Jednak tempo tych zmian jest niewystarczające. Reformy potrzebne są tu i teraz, powinny być wprowadzane szybciej i w sposób bardziej zdecydowany. Dowodem na to jest chociażby dalsza działalność neo-KRS, która nadal produkuje neosędziów. Ubolewam, że nie zostało to jeszcze zatrzymane przez rząd – ocenia Krystian Markiewicz, szef powołanej z inicjatywy ministra Bodnara komisji kodyfikacyjnej ds. ustroju sądownictwa i prokuratury.

Od kilku miesięcy komisja ta pracuje nad projektem regulującym status tzw. neosędziów oraz reformującym SN i jest już na finiszu prac nad tymi przepisami. - Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w październiku gotowy projekt opracowany przez komisję kodyfikacyjną zostanie przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości. Pracujemy nad nim bardzo intensywnie. Dotyczy on właśnie przywracania praworządności i wykonania wyroku ETPC Wałęsa przeciwko Polsce. Przygotowane przez nas przepisy regulują status neosędziów i orzeczeń przez nich wydanych. Projekt usuwa też dwie izby SN: Odpowiedzialności Zawodowej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Proponujemy też eliminację skargi nadzwyczajnej oraz nowe zasady konkursów sędziowskich we wszystkich sądach – mówi Markiewicz.

Szanse na szybką realizację tych propozycji są jednak znikome. - W demokratycznym państwie prawa nie ma zgody na kwestionowanie statusu sędziów powołanych przez KRS po 2018 r. – mówił przed kilkoma dniami prezydent. Oznacza, to że na planowaną przez rząd reformę trzeba będzie poczekać co najmniej kolejny rok.