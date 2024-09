Taką informację przekazał portal oko.press, który przypomina, że po tym, jak został Maciej Nawacki został odwołany przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara z funkcji prezesa sądu, kwestionuje legalność tej decyzji oraz legalność powołania jego następcy Krzysztofa Krygielskiego.

"Gdy Nawacki został szeregowym sędzią, nowy prezes zwiększył mu wpływ spraw. Zrobił to za zgodą kolegium sądu. Wcześniej miał 30 procent tego, co inni, a teraz tyle samo. Nawacki kwestionuje to. Złożył odwołanie do neo-KRS, której jest członkiem. A ta z powrotem zmniejszyła mu przydział spraw do 30 procent. Nowy prezes nie uznaje decyzji neo-KRS. Z dwóch powodów. Bo jest ona nielegalna. Dwa. Nawacki odwołanie do niej powinien złożyć za pośrednictwem prezesa sądu, a złożył bezpośrednio" - pisze dziennikarz oko.press, Mariusz Jałoszewski.



"Uporczywe odmawianie przez Pana Sędziego Macieja Nawackiego sprawowania wymiaru sprawiedliwości"

W poniedziałek Krzysztof Krygielski zdecydował o obniżeniu sędziowskiej pensji Nawackiego o 50 procent. „Wobec uporczywego odmawiania przez Pana Sędziego Macieja Nawackiego sprawowania wymiaru sprawiedliwości, wyrażanego poprzez niepodejmowanie żadnych czynności we wskazanych sprawach [upadłościowych i restrukturyzacyjnych – red.], czym dodatkowo naraża Skarb Państwa-Sąd Rejonowy w Olsztynie na odpowiedzialność odszkodowawczą, przenosi ciężar dodatkowej pracy na pozostałych orzeczników V wydziału gospodarczego, stwierdzam, że nie uzyskał prawa do pełnego wynagrodzenia zgodnie z powołaną zasadą wynagrodzenia za pracę wykonaną” - uzasadnił prezes SR w Olszytnie.



Krygielski nie wykluczył kolejnych obniżek wynagrodzenia sędziego Nawackiego: "Jednocześnie mając na uwadze uporczywe odmawianie przez Pana Sędziego Macieja Nawackiego sprawowania wymiaru sprawiedliwości od kilku miesięcy, wskazuję na dalsze monitorowanie wykonywania pracy przez Pana sędziego i deklaruję możliwości kolejnego obniżania wynagrodzenia Pana sędziego w następnych miesiącach, odpowiednio do podjętych lub niepodjętych czynności sędziego”.