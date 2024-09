Pilny komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości w związku z powodzią

W związku z trudną sytuacją powodziową 16 września 2024 r. (poniedziałek) wszystkie rozprawy i posiedzenia zostały odwołane w następujących sądach: 1. Sąd Rejonowy w Prudniku 2. Sąd Rejonowy w Kłodzku 3. Sąd Rejonowy w Nysie 4. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze. Prosimy nie jechać na miejsce i śledzić oficjalne komunikaty. O kolejnych zmianach będziemy informować – głosi komunikat resortu sprawiedliwości.



Powódź 2024: Najtragiczniejsza sytuacja na południu Opolszczyzny i Dolnego Śląska

Zerwany most w Głuchołazach, przebita zapora w Stroniu Śląskim, co najmniej dwie osoby utonęły – taki jest dotychczasowy bilans ogromnych opadów i wezbranych rzek, dopływów Odry, które od piątku pustoszą Czechy, Słowację, Austrię i Polskę. Najtragiczniejsza sytuacja jest od soboty na południu Opolszczyzny i Dolnego Śląska – głównie w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie w sobotę ewakuowano 1,6 tys osób.

Tragiczna sytuacja jest w Stroniu Śląskim, gdzie w niedzielę ciągły napór wody przebił konstrukcję tamtejszej zapory. W związku z pęknięciem tamy w Stroniu Śląskim zrzut wody z Jeziora Nyskiego został zwiększony, co pogorszyło sytuację w Nysie. W niedzielę po południu burmistrz miasta zaapelował do mieszkańców o samoewakuację np. na wyższe kondygnacje lub ucieczkę poza rejon zagrożenia i oczekiwanie na pomoc wojska i strażaków. Również w niedzielę w Głuchołazach w województwie opolskim nurt wody zerwał most tymczasowy, uszkodzeniu uległa też konstrukcja sąsiedniego, budowanego mostu na DK40.

Jak dotąd wiadomo o czterech potencjalnych ofiarach powodzi. Pierwszą, o której informowano, był mężczyzna z miejscowości Krosnowice w powiecie kłodzkim. Drugą - mężczyzna z Bielska-Białej, którego ciało znaleziono w pobliżu potoku.