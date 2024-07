Pod koniec czerwca w sądach ruszyła akcja „Paprotka”. Ministerstwo Sprawiedliwości dostarczyło do sądów rośliny, które można zabrać do domów. Akcja miała odczarować stygmatyzowanie ławników, którzy wśród prawników są nazywani właśnie paprotkami. Nie wszystkim inicjatywa – i to zarówno sędziom, jak i ławnikom – się spodobała. Wywołała pytania: kto za nią zapłacił, ile to kosztowało, kto kupił paprotki i ile ich było. Takiej treści interpelacje trafiły do Sejmu. Na jedną z nich odpowiedział właśnie Dariusz Mazur, wiceminister sprawiedliwości.

Reklama

Ile kosztowała akcja „Paprotka” w sądach

Ławnicy pełnią w sądach niezwykle istotną funkcję, a przy rozstrzyganiu spraw mają równe prawa z sędziami oraz posiadają status funkcjonariusza publicznego. A mając na uwadze, że statystyki wskazują na coraz mniejszą liczbę chętnych do pełnienia tej funkcji, Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało rozwiązania, które mają zwiększyć zainteresowanie pełnieniem funkcji ławnika w sądach.

– Wydatek poniesiony na zakup roślin to blisko 19 tys. zł. Do zakupu nie miało zastosowania prawo zamówień publicznych, w związku z tym na podstawie analizy rynku wyłoniony został wykonawca, który zaoferował najniższą cenę – informuje wiceminister.

Jednocześnie za kwotę 370 zł brutto, według MS, zakupione zostały tabliczki z informacją o możliwości zabrania roślin do domu.

Wiele osób dowiedziało się o instytucji ławnika

MS poinformowało, że planuje m.in. opracowanie poradnika ławnika. W dłuższej perspektywie przewidywane jest także podniesienie stawek za udział ławników w posiedzeniach.