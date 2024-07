Czy za Ziobry, czy za Bodnara, Polskie sądy nadal wolno pracują. Tysiące skarg na przewlekłość

Problem opieszałości polskich sądów pozostaje nierozwiązany od lat. Działają one wolno, a na orzeczenia czeka się coraz dłużej we wszystkich instancjach i niemal we wszystkich wydziałach.

W 2023 r. w sądach najdłużej trzeba było oczekiwać na rozstrzygnięcie sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń – ok. 12 miesięcy w sądach rejonowych i okręgowych. Niewiele krócej zajmowało rozpatrzenie spraw upadłościowych i spraw gospodarczych. Trochę lepiej wypadły sprawy karne i cywilne – po 8 miesięcy w sądach okręgowych i odpowiednio 4 i 6 miesięcy w sądach rejonowych.

Sytuacja ta może prowadzić do przewlekłości, a to z kolei uprawnia obywateli do założenia skargi. W ubiegłym roku prawie 11 tys. takich skarg wniesiono do sądów okręgowych i apelacyjnych. W ich wyniku państwo musiało wypłacić skarżącym łącznie 6,3 mln zł.