Reforma Trybunału Konstytucyjnego idzie w dobrą stronę, ale nie jest bez wad

Niemal wszyscy uczestnicy debaty postawili tę samą diagnozę: w ostatnich latach TK został upolityczniony, utracił swoje konstytucyjne role i jest niezdolny do kontroli konstytucyjności prawa. Nie było już jednak takiej zgody co do sposobów rozwiązania tej sytuacji, a przede wszystkim w ocenie projektowanych zmian.

Entuzjastycznie odniósł się do nich szef Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.

— NRA całym sercem popiera oba projekty. Dziś po TK został już tylko budynek, do niego trzeba z całą mocą wprowadzić instytucję opisaną w konstytucji. Mam nadzieję, że ten nowy Trybunał będzie nawiązywał takich autorytetów jak składy TK pod przewodnictwem prof. Zolla, prof. Safjana, czy prof. Stępnia — mówił adwokat.

Pojawiły się też zdecydowanie krytyczne głosy. Według sędziego Zygmunta Drożdżejko ze stowarzyszenia "Sędziowie RP" projekty są niezgodne z konstytucją, są niecelowe i nie rozwiążą żadnych problemów.

Wywołany do tablicy były prezes TK prof. Andrzej Zoll również pozytywnie ocenił kierunki zmian, zwrócił jednak przy tym uwagę na potrzebę dopracowania niektórych elementów projektów. Jego zdaniem członkami sądu dyscyplinarnego TK powinni być wyłącznie sędziowie w stanie spoczynku. Projekt zaś jedynie dopuszcza ich udział w tym sądzie.