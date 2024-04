Sędzia chciał awansować, ale czy głosował na siebie? SN wydał wyrok

To konsekwencja postanowienia Sądu Najwyższego, który nie uwzględnił w środę odwołania rzecznika dyscyplinarnego od wyroku uniewinniającego sędziego.

Reklama

Uzasadniając tę decyzję sędzia Marek Motuk podkreślił, że przepisy nie wskazują, jak ma zachować się sędzia, który zgłosił swoją kandydaturę do awansu i uczestniczy w kolegium opiniującym te kandydatury. - Czy ma opuścić salę podczas głosowania nad własną kandydaturą, czy też zwrócić na ten czas urządzenie do głosowania, czy też przebywać na sali i mieć urządzenie, ale w przypadku swojej kandydatury i kandydatur, z którymi jest związany nie dodawać głosu? – mówił sędzia Motuk.

Nie ma dowodu, że sędzia głosował na siebie

SN podkreślił przy tym, że nie ma dowodu na to, iż sędzia oddał głos na siebie. – Mógł on uczestniczyć w zgromadzeniu, ale mógł przy tym nie brać udziału w głosowaniu. Te wątpliwości są nie do usunięcia i przyjęcie ich na korzyść sędziego jest zgodne z literą Kodeksu postępowania karnego – wskazał sąd. Dodał przy tym, że zarzuty odwołania są wzajemnie sprzeczne.

Sprawa dotyczy sędziego Marcina M. orzekającego w jednym z łódzkich sądów rejonowych. W czerwcu 2018 r. uczestniczył on w Kolegium Sądu Apelacyjnego w Łodzi, podczas którego opiniowano sędziów starających się o awans do tamtejszego sądu okręgowego. W konkursie na 18 wolnych stanowisk startował też on i również jego kandydatura była opiniowana podczas tego posiedzenia. Opinie te miały trafić do Krajowej Rady Sądownictwa, która podejmuje ostatecznie decyzje o awansie.