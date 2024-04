- W latach 2017 do 2023 r rozpoczęło się wypaczenie systemu delegacji — mówi „Rz” sędzia SN Jarosław Matras, członek nowej Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądów Powszechnych i Prokuratury.

I dodaje, że inne delegacje z urzędu dostawali prezesi sądów – z reguły osoby zaufane ministra sprawiedliwości. Czas to zmienić. W jego ocenie najlepsze jest rozwiązanie takie, które w sposób maksymalnie jawny i transparentny pokaże sędziom, kto wygrał delegację. Innymi słowy jeśli jest kilku chętnych, to dlaczego ta właśnie osoba powinna zostać wybrana przez ministra. Druga sprawa to fakt odwołania z delegacji. Potrzebne jest podanie jasnych i rzeczywistych przyczyn. - Na pewno warto powalczyć o to, żeby zasady delegacji były jak najbardziej przejrzyste i klarowne – akcentuje sędzia Matras.