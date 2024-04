Do czasu wydania opinii przez Kolegium obie wiceprezeski SA w Warszawie są zawieszone.

Jak ustaliło OKO.press, wszczęto też procedurę odwołania neo-sędziego Michała Lasoty za stanowiska wiceprzewodniczącego II wydziału karnego. Lasota jest nim od kilku miesięcy. Powołał go prezes Schab w listopadzie 2023 r. Lasota łączył to stanowisko z innymi funkcjami. Był też prezesem Sądu Okręgowego w Olsztynie, ale minister Bodnar już go z tej funkcji odwołał.

Lasota nadal jednak jest zastępcą rzecznika dyscyplinarnego Piotra Schaba.