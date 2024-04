Sędzia Radzik oskarżył prof. Romanowskiego z art. 212 KK. Jest prawomocny wyrok

Akt oskarżenia z art. 212 Kodeksu karnego dotyczył skargi, jaką prof. Michał Romanowski jako pełnomocnik sędziów Igora Tulei i Pawła Juszczyszyna złożył do wiceszefowej Komisji Europejskiej Věry Jourovej. W obszernym liście opisał działania władz wobec swoich klientów i prosił Jourovą o walkę o wolne sądy w Polsce.

Poruszył także kwestię niewykonanego orzeczenia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z 16 kwietnia 2021, przywracającego do orzekania jego klienta sędziego Pawła Juszczyszyna. W liście mec. Romanowski opisał też działania rzecznika dyscyplinarnego Przemysława Radzika, który miał zażądać akt sprawy z orzeczeniem SR w Bydgoszczy.

W wydanym na początku maja 2022 r. oświadczeniu sędzia Radzik stwierdził, że nigdy nie zwracał się do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy o "nadesłanie, przekazanie lub udostępnienie jakichkolwiek akt dotyczących obwinionego sędziego Pawła J.". - Skorzystam z przysługujących mi środków prawnych przeciwko Michałowi Romanowskiemu — zapowiedział sędzia.

Radzik czuł się też pomówiony stwierdzeniem profesora, że żądał on przed Izbą Dyscyplinarną zawieszenia Juszczyszyna za wypowiedzenie wojny swojemu państwu. Sędzia stwierdził, że to oczernia go i ma na celu poniżenie w Polsce oraz za granicą. Zarzucał też, że nie jest to zachowanie godne adwokata i profesora UW.

Jak podaje portal oko.press, Sąd Okręgowy w Łodzi prawomocnie uniewinnił prof. Michała Romanowskiego z zarzutu zniesławienia z artykułu 212 kodeksu karnego. Utrzymano w mocy korzystny dla profesora wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia z września 2022 roku.