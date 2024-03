Przypomnijmy, że w piątek 12 stycznia jeden z najbliższych współpracowników byłego szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry prokurator Dariusz Barski otrzymał pismo od Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, w którym stwierdzono, że nie jest on już Prokuratorem Krajowym. Swoją decyzję minister Bodnar uzasadnił nieprawidłowym przywróceniem Barskiego do czynnej służby prokuratorskiej w 2022 r. Jednocześnie MS poinformowało, że prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego. Powołani jeszcze za Zbigniewa Ziobry zastępcy prokuratora generalnego oświadczyli wówczas, że Bilewicz nie został skutecznie mianowany p.o. prokuratora krajowego.

Reklama

Zablokowany wniosek prokuratury o areszt

Portal oko.press podaje, że sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Michał Lasota 28 lutego 2024 roku zwrócił Prokuraturze Regionalnej w Warszawie wniosek o przedłużenie aresztu w jednej ze spraw gospodarczych. Zrobił to z powodów formalnych. „W efekcie za kilka dni może wyjść na wolność osoba podejrzana w tej sprawie. A prokuratura obawia się, że na wolności może ona utrudniać prowadzenie śledztwa” - czytamy.

Przypomnijmy, iż Michał Lasota, zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów od listopada ubiegłego roku jest zastępcą przewodniczącego II wydziału karnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Nominację do tego sądu otrzymał od tzw. nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Wcześniej był prezesem Sądu Okręgowego w Olsztynie.



Sąd: tylko Dariusz Barski może wykonywać obowiązki Prokuratora Krajowego

To drugi taki przypadek, że sędziowie z nominacji nowej KRS odrzucają wniosek o przedłużenie aresztu z powodów formalnych. Jak już informowaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej”, w lutym Sąd Apelacyjny w Warszawie zwrócił wniosek zastępcy prokuratora regionalnego o przedłużenie aresztu wobec podejrzanego mężczyzny uznając, że złożył go podmiot nieuprawniony. Przewodnicząca II Wydziału Karnego warszawskiego SA Agnieszka Brygidyr-Dorosz uznała, że Jacek Bilewicz, p.o. Prokuratora Krajowego nie mógł skutecznie powierzyć funkcji zastępcy Prokuratora Regionalnego w Warszawie Tomaszowi Nowickiemu, ponieważ nie miał do tego kompetencji. Według sądu, skutecznie dokonać tego mógł jedynie prok. Dariusz Barski, który jako jedyny – zdaniem sądu – może wykonywać obowiązki Prokuratora Krajowego.

Innego zdania jest Prokuratura Regionalna w Warszawie. – Stoimy na stanowisku, że zarówno powierzenie panu prok. Jackowi Bilewiczowi funkcji PO Prokuratora Krajowego, jak i powołanie przez niego pana prok. Tomasza Nowickiego do pełnienia funkcji zastępcy Prokuratora Regionalnego w Warszawie, było legalne i skuteczne – powiedział „Rzeczpospolitej” prok. Mirosław Iwanicki, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie.