Sąd kwestionuje powołanie prokuratora. W tle wojna o Prokuratora Krajowego

Spór o Prokuraturę Krajową

Przypomnijmy, że w piątek 12 stycznia jeden z najbliższych współpracowników byłego szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry prokurator Dariusz Barski otrzymał pismo od Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, w którym stwierdzono, że nie jest on już Prokuratorem Krajowym. Swoją decyzję minister Bodnar uzasadnił nieprawidłowym przywróceniem Barskiego do czynnej służby prokuratorskiej w 2022 r. Jednocześnie MS poinformowało, że prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego.

Sędzia Agnieszka Brygidyr-Dorosz, która zdecydowała o zwrocie wniosku o przedłużenie tymczasowego aresztowania, to była prokurator. W 2020 r. nowa KRS nominowała ją do orzekania w Sądzie Okręgowym Warszawa - Praga. W marcu 2023 r. sędzia ta skazała aktywistkę Aborcyjnego Dream Teamu Justynę Wydrzyńską na prace społeczne. Jeszcze tego samego dnia Zbigniew Ziobro delegował ją do pracy w sądzie apelacyjnym. Niedługo później na stanowisko sędziego SA awansowała ją nowa KRS.