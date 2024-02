Do 29 lutego osoby, które w 2023 roku dorabiały do renty lub wcześniejszej emerytury, mają czas na dostarczenie do ZUS-u zaświadczenia o osiągniętych przychodach. Informacja potrzebna jest do rozliczenia wypłacanego świadczenia z uwagi na to, że wcześniejszych emerytów i rencistów obowiązują limity w dorabianiu.