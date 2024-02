Bodnar zapowiada duże zmiany w Sądzie Najwyższym. "Musimy (i chcemy) to zrobić"

Z uwagi na całokształt okoliczności związanych z powołaniem sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych polskiego Sądu Najwyższego, skład orzekający tej izby nie jest „sądem” w rozumieniu prawa Unii. W konsekwencji Trybunał nie bada co do istoty pytań prejudycjalnych przedstawionych przez ten organ - to sedno czwartkowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.