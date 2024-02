Kolejna neosędzia kwestionuje swój status i przestaje orzekać

Julia Przyłębska: Zmienianie ustroju państwa uchwałami, to anarchia

Instytucje nie działają dla samych siebie, one działają dla obywateli. Podważanie instytucji konstytucyjnych to stawianie obywateli przed dylematem. Podważanie tego to jest brak szacunku dla obywateli, powiedziała w rozmowie w TV Republika prezes TK Julia Przyłębska.